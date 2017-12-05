به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران اعلام کرد: چهارمین کنگره تخصصی و اولین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات در روزهای۱۹ الی ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران در مرکز همایشهای بین الملی رازی برگزار می شود.

هدف کنگره یکپارچه سازی و هماهنگی بین کلیه دستگاهها و نهادهای مرتبط و فعال در حوزه ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات در سطوح نیازسنجی ، طراحی ، مشاوره ، تصویب ، پیمانکاری ، اجراء ، نظارت و بهره برداری به منظور افزایش بهره وری منابع و جلب مشارکتهای مردمی و ساخت و تجهیز بیمارستانهای جدید بر اساس آخرین استانداردهای بین المللی و ملی و خدمت رسانی بهتر به بیماران می باشد.

شرکت در این کنگره دارای امتیاز بازآموزی برای متخصصین، مدیران و کارشناسان می باشد.

محورهای چهارمین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات

۱. رویکردهای جدیدوتجربیات بین المللی درتامین منابع مالی،ساخت،تجهیز و بهره برداری ازبیمارستان وراهکارهای افزایش مشارکتهای مردمی

۲. طراحی و ساخت و تجهیز بیمارستانهای بزرگ (Mega Hospitals)

۳. رویکردها و تکنولوژی های نوین طراحی و ساخت و تجهیز بیمارستانهای آینده

۴. بیمارستانهای امن و پاسخگو در مواقع بحران ، حوادث و بلایا

۵. تاسیسات نوین بیمارستانی و رویکردهای بهینه کاهش مصرف انرژی در بیمارستانها

۶. تجهیزات نوین در بیمارستانهای آینده

۷. مهندسی نگهداشت و مدیریت منابع فیزیکی و تجهیزات بیمارستانها

۸. چالشها و راهکارهای طراحی و ساخت و تجهیز بیمارستانها