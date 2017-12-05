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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۳۴

برگزاری اولین کنگره بین‌المللی ساخت بیمارستان

برگزاری اولین کنگره بین‌المللی ساخت بیمارستان

چهارمین کنگره تخصصی و اولین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات در روزهای ۱۹ الی ۲۰ آذر ماه ۹۶ در مرکز همایش های بین الملی رازی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران اعلام کرد: چهارمین کنگره تخصصی و اولین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات در روزهای۱۹  الی ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران در مرکز همایشهای بین الملی رازی برگزار می شود.

هدف کنگره یکپارچه سازی و هماهنگی بین کلیه دستگاهها و نهادهای مرتبط و فعال در حوزه ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات در سطوح نیازسنجی ، طراحی ، مشاوره ، تصویب ، پیمانکاری ، اجراء ، نظارت و بهره برداری به منظور افزایش بهره وری منابع و جلب مشارکتهای مردمی و ساخت و تجهیز بیمارستانهای جدید بر اساس آخرین استانداردهای بین المللی و ملی و خدمت رسانی بهتر به بیماران می باشد.

شرکت در این کنگره دارای امتیاز بازآموزی برای متخصصین، مدیران و کارشناسان می باشد.

محورهای چهارمین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات

۱.    رویکردهای جدیدوتجربیات بین المللی درتامین منابع مالی،ساخت،تجهیز و بهره برداری ازبیمارستان وراهکارهای افزایش مشارکتهای مردمی

۲.    طراحی و ساخت و تجهیز بیمارستانهای بزرگ (Mega Hospitals)

۳.    رویکردها و تکنولوژی های نوین طراحی و ساخت و تجهیز بیمارستانهای آینده

۴.    بیمارستانهای امن و پاسخگو در مواقع بحران ، حوادث و بلایا

۵.    تاسیسات نوین بیمارستانی و رویکردهای بهینه کاهش مصرف انرژی در بیمارستانها

۶.    تجهیزات نوین در بیمارستانهای آینده

۷.    مهندسی نگهداشت و مدیریت منابع فیزیکی و تجهیزات بیمارستانها

۸.    چالشها و راهکارهای طراحی و ساخت و تجهیز بیمارستانها

کد مطلب 4164195
مهناز قربانی مقانکی

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