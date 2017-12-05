استخراج منابع انرژی در غرب کشور رضایت بخش نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سلام امینی روز سه شنبه در آیین گشایش ساختمان منطقه نفت و گاز غرب کشور در ایلام اظهار داشت: کشور عراق با وجود آنکه دیرتر از کشورمان فرآیند استخراج را شروع کردند ولی زودتر آن را به بهره برداری رسانده اند و ایران در بسیاری پروژه ها تاکنون به نتیجه نرسیده است.

وی تاکید کرد: منابع هیدروکربنی بسیاری در استان های غربی کشور شناسایی شده و با توجه به اینکه برخی از این میادین در حوزه مشترک ایران و عراق قرار دارد باید هرچه سریعتر نسبت به استخراج سهم خود اقدام کنیم.

عضو کمیسبیون انرژی مجلس دهم اضافه کرد: با مشخص شدن قراردادهای جدید نفتی امید به سرعت بخشی به اجرای پروژه ها بالا رفته و امیدواریم استان ایلام نیز شاهد حضور سرمایه گذاران برای اجرای طرح های حوزه نفت و گاز باشد.

امینی گفت: قرارداد پروژه چنگوله در حال نهایی شدن است و امیدواریم بزودی شاهد آغاز مراحل اجرایی آن باشیم.

وی همچین ابراز امیدواری کرد با راه اندازی دفتر نفت و گاز منطقه غرب کشور در ایلام بتوانیم از مزایای این مرکز برای رونق اشتغال و سرعت بخشی در اجرای پروژه ها استفاده کنیم.