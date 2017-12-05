سرپرست جدید مرکز بهداشت شهرستان مهرستان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید مرکز بهداشت و درمان مهرستان باحضور مسئولین استانی و شهرستانی در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

فرماندار مهرستان در حاشیه این مراسم با تبریک هفته وحدت و میلاد نبی اکرم (ص) اظهار داشت: طرح تحول سلامت یکی از درخشان ترین طرح های دولت تدبیر و امید است که در کشور منشا خدمات ارزشمندی شده که به خوبی قابل لمس است.

رشید پارسائی افزود: احداث بیمارستان یکی از مطالبات و خواسته های به حق مردم شهرستان مهرستان است که با توجه به پیگیری های به عمل آمده از طرف نمایندگان محترم مورد تصویب قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه امیدواریم با تامین اعتبار و جانمایی مکان و همچنین تامین منابع انسانی این طرح به زودی به سرانجام برسد، ادامه داد: استقرار شبکه بهداشت و درمان به صورت مستقل با توجه به بعد مسافت و همچنین پزشک متخصص از دیگر خواسته های مردم شهرستان مهرستان است.

وی گفت: همچنین ساماندهی صنوف مزاحم و سایت دفع زباله با جانمایی مکانی مناسب و کارشناسی شده با همکاری کارگروه سلامت شهرستان باید در دستور کار قرار داشته باشد.



گفتنی است در پایان این مراسم از زحمات دکتر «سعید علائی» تقدیر و مهندس «محمد محمدی» به عنوان سرپرست جدید مرکز بهداشت شهرستان مهرستان معرفی و منصوب شد.