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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۶:۰۵

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

دمای هوا در چهارمحال و بختیاری کاهش می یابد

دمای هوا در چهارمحال و بختیاری کاهش می یابد

شهرکرد- مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: دمای هوا در چهارمحال و بختیاری کاهش می یابد.

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دمای هوا در چهارمحال و بختیاری کاهش می یابد، اظهار داشت: دمای هوا در چهارمحال و بختیاری از روز جمعه کاهش خواهد داشت.

وی عنوان کرد: بر اساس آخرین داده های هواشناسی برای امروز آسمانی صاف تا کمی ابری، در برخی مناطق غبار صبحگاهی و گاهی وزش باد پیش بینی می شود.

 مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: روز چهارشنبه افزایش ابر و گاهی وزش باد خواهد بود و روز پنج شنبه عبور موجی از فراز استان افزایش ابر، وزش باد نسبتا شدید، خیزش گردو خاک و به تدریج بارش برف و باران را در غالب مناطق در پی خواهد داشت روز جمعه برخی مناطق پدیده مه پیش بینی می شود.

بارش ها در چهارمحال و بختیاری کاهش یافت

وی تاکید کرد: در حال حاضر بارش ها در چهارمحال و بختیاری کاهش شدیدی داشته اند.

 مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بارش ها در آبان ماه در چهارمحال و بختیاری نسبت به سال ها گذشته کاهش قابل توجه داشته اند.

کد مطلب 4164213

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