به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن باطری سازان در واکنش به انتشار خبری با عنوان «اعلام آمادگی شرکت های بزرگ برای شراکت با ایران» در صفحه صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: باتری ایرانی رقیب بالقوه و سرسخت ترکیه و کره در بازار منطقه است. در این توضیحات آمده است: در تاریخ ۲۴ آبان خبری به نقل از جناب آقای مهندس گویک نرسسیان رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان باتری خودرو با عنوان «اعلام آمادگی شرکت های بزرگ برای شراکت با ایران» بر روی خروجی خبرگزاری مهر قرار گرفت و بیان شد ایران در شراکت با خارجی ها می تواند بازار منطقه را تامین کند.

ایشان در این خبر، تنها به علاقه شرکت های کره ای و ترکیه ای برای مشارکت در تولید باتری در کشور اشاره کرده اند. در ادامه خبر نیز آقای گویک نرسسیان به عدم وجود ظرفیت تولید در میان کشورهای منطقه – به جز ترکیه- اشاره نموده و این را فرصتی برای تبدیل شدن ایران به قطب تولید باتری در منطقه عنوان نمودند.

از آنجایی که بحث شراکت خارجی در صنایع مختلف از جمله صنعت تولید باتری خودرو بسیار حساس می باشد، چنین اظهارات غیرتخصصی و غیر حرفه ای در چنین سطح وسیع انعکاس رسانه ای می تواند تهدید جدی برای تولید کنندگان باتری خودرو تلقی گردد. چون همانطور که واضح است مشکلات صنایع گوناگون در کشور با یکدیگر متفاوت بوده بنا بر این نمی توان نسخه ای یکسان برای حل مشکلات تمامی صنایع فعال در کشور تجویز نمود.

لذا اگر بصورت کلی عنوان می‌شود که مشارکت یا سرمایه گذاری خارجی می تواند به رونق و پیشرفت صنعت کمک کند، باید بررسی شود که شراکت خارجی در هر صنعت به چه نحوی باید باشد تا موجب آسیب صنعت کشور نشده و تولید کننده داخلی را با مشکل مواجه نسازد. پرواضح است که چنین مباحث تخصصی و حساسی باید ابتدا بصورت کارشناسی در جایگاه خود بررسی و نتیجه آن بصورت حرفه ای برای مخاطبان تبیین و رسانه ای گردد.