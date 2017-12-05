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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۴۵

پیش از آغاز نشست شورای همکاری خلیج فارس؛

وزرای خارجه آمریکا و کویت تلفنی گفتگو کردند

وزرای خارجه آمریکا و کویت تلفنی گفتگو کردند

وزرای خارجه آمریکا و کویت پیش از آغاز نشست شورای همکاری خلیج فارس تلفنی گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا پیش از نشست شورای همکاری خلیج فارس در کویت با شیخ صباح خالد الحمد الصباح، وزیر خارجه این کشور درباره تحولات اخیر در منطقه و جهان به صورت تلفنی گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش وزرای خارجه دو کشور ضمن بررسی تحولات اخیر در منطقه و جهان در خصوص افزایش همکاری های دوجانبه نیز تبادل نظر کرده اند.

جزئیات بیشتری در خصوص این گفتگو ارائه نشده است.

نشست شورای همکاری خلیج فارس تا ساعاتی دیگر در کویت آغاز شده و تا فردا نیز ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 4164227

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