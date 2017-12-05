فاصله زیادی با میانگین جهانی در حوزه سرانه تخت بیمارستانی داریم

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی ظهر سه شنبه در اولین مجمع خیرین سلامت خراسان رضوی که با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی، مسئولان و خیرین کاشمر برگزار شد، با بیان اینکه ایجاد ۲۴ هزار تخت بیمارستانی و کاهش سهم مردم از هزینه سلامت ازجمله اقدامات مهم دولت بوده است اظهار کرد: علی رغم اقدامات و فعالیت‌های انجام‌شده در این حوزه، با کمبود مواجه هستیم، به‌طوری‌که در حال حاضر سرانه تخت بیمارستانی در کشور ۱.۸، در خراسان رضوی ۱.۹ و در کاشمر ۱.۵ است که ضرورت دارد برای رسیدن به استاندارد جهانی آنها را ارتقا دهیم.

وی با تاکید براینکه اولین وظیفه ما ارتقای سلامت و کاهش آسیب‌های اجتماعی همراه با مشارکت نظام‌مند مردم است که اگر این اتفاقات بیفتد، شاهد سلامت عمیق‌تر و ریشه‌دارتر خواهیم بود افزود:ما باید زمینه مشارکت ساختارمند را فراهم کنیم و در طول زمان دائماً مردم مشارکت در برنامه های نظام داشته باشند و برای تحقق این مهم باید به آن‌ ها تشکل بدهیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی تأکید کرد: در حوزه تشکل خیرین مدرسه‌ساز کاشمر فعالیت زیاد بوده است و همچنین در حوزه سلامت نیز ۸۶ میلیارد به این حوزه کمک شده و این‌یکی دیگر از صفات مشارکت‌جویی مردم است.

وی بابیان اینکه شبکه بهداشت و درمان و مرکز آموزش عالی سلامت کاشمر در حال حاضر به جمعیت ۱۶۸ هزار نفری خدمات ارائه می‌دهد افزود: به اعتقاد من این جمعیتی که زیرپوشش خدمات بهداشتی و درمانی در این شهرستان قرار دارند، ۵۰۰ هزار نفر است، چراکه از شهرستان‌های همجوار به این حوزه مراجعه‌کنندگانی دارد.

حسینی با اشاره به وجود دو بیمارستان کاشمر با ۲۷۰ تخت گفت: سالانه ۱۵۰ هزار به این دو بیمارستان مراجعه‌ می‌کنند که از این تعداد ۲۰ هزار نفر از آنها بستری می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: انبوهی از مشکلاتی که امروز در جامعه با آن مواجه هستیم به این دلیل است که هر یک از افراد جامعه در جایگاه‌هایی که قرار دارند وظیفه خودشان را انجام نمی‌دهند، بنابراین ضرورت دارد به کسی که وظیفه‌اش را انجام می‌دهد، سپاس گفت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی بابیان اینکه در کاشمر سرانه پزشک به جمعیت در هر ۱۰ هزار نفر ۴۳.۱ نفر و سرانه خانه بهداشت ۰.۳ است گفت: امروز ما خوشحالیم که انقلاب اسلامی بیش از ۲۰ سال امید به زندگی را در جامعه ایران افزایش داده، در چهار سال اخیر نیز به دلیل اجرای طرح تحول سلامت ۳.۵ سال امید به زندگی در جامعه ایران افرایش یافته است.

وی با تأکید بر اینکه برای هر فرد ایرانی ماهانه ۲۸ هزار تومان برای طرح تحول سلامت در کشور هزینه می شود که این مبلغ نیمی از یارانه نقدی است که ماهانه هر شخص دریافت می کند است گفت: امروز در دنیا پرداخت یارانه نقدی منتفی شده و کشورهای عقب‌افتاده این کار را به‌صورت یکسان و برابر و بدون شرط و شروط انجام دهیم.

حسینی ایجاد دو هزار و ۵۰۰ تخت بیمارستانی در خراسان رضوی را در قالب طرح تحول نظام سلامت یک کار بی‌بدیل و بی‌سابقه عنوان کرد و گفت: یک هزار و ۱۲۰ پروژه با هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در حوزه سلامت در این استان یک کار بی‌سابقه بوده است.

وی تداوم ارتقای سلامت، استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده، اجرای نوآوری در آموزش و پژوهش، بهره‌برداری از منابع، اجتماعی کردن امر سلامت را ۶ اولویت جدید وزارت بهداشت عنوان کرد و افزود: تمام دستگاه‌ها باید فعالیت‌های خود را سلامت‌محور تنظیم کنند و پیوست سلامت داشته باشند.