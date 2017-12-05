به گزارش خبرنگار مهر، علی پولادی ریشهری ظهر سه‌شنبه در کارگروه مشترک فرهنگی، اجتماعی، بانوان و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر، اظهار داشت: اکنون فعالیت‌ها به سمت مسائل فرهنگی و اجتماعی تغییر کرده است.

وی افزود: بهزیستی در کشور علاوه بر توجه به نیاز معلولان دو دیدگاه جدید دارد که یکی پیشگیری و دوم توانمندسازی و شکوفایی استعدادهایی است که نادیده گرفته شده است.

مدیرکل بهزیستی استان بوشهر با اشاره به برگزاری همایش حمایت‌های روانی و اجتماعی با رویکرد کاهش خشونت علیه زنان در استان، عنوان کرد: یکی از گروه هایی که علی‌رغم استعدادها در برخی مواقع نادیده و یا مورد خشونت قرار می‌گیرند زنان هستند که در همین راستا این همایش در استان برگزار شد.

وی گفت: علاوه بر این همایش خانه امن نیز در استان افتتاح شد که زنانی که با این شرایط خاص روبرو هستند می‌توانند با مراجعه هم از مشاورین بهره مند شوند و هم با برگزاری کلاس‌های مختلف فنی و حرفه‌ای در این خانه موجب شکوفایی استعداد این افراد شویم.

پولادی ریشهری با اشاره به تاثیر مثبت طرح امید اجتماعی در استان بوشهر، عنوان کرد: باید مخاطبین این برنامه‌ها به درستی انتخاب شوند تا بتوانیم شاهد تاثیرگذاری بهتری باشیم.

مدیرکل بهزیستی استان بوشهر گفت: آموزش به کودکان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و در دستور کار است که موجب تغییر رویکرد جامعه می شود.