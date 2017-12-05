ثبت نام آزمون مدیریت کاروان عتبات تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محمدی گفت: با توجه به درخواست برخی مدیران دفاتر حج و زیارت استانها، زمان نام نویسی در این آزمون تا روز سی ام آذرماه تمدید شد.

محمدی افزود: سامانه جامع کارگزاران (kargozaran.haj.ir) به این منظور همچنان فعال خواهد بود و متقاضیان می توانند تا تاریخ یاد شده برای نام نویسی به این سامانه مراجعه کنند.

مدیرکل امور کارگزاران سازمان حج و زیارت با تاکید بر اینکه تکمیل مراحل ثبت نام منوط به دریافت کد رهگیری است گفت: سایر برنامه های اعلام شده این آزمون همچنان برابر زمانبندی قبلی اجرا خواهد شد.