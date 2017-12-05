۳۰میلیارد تومان برای تکمیل و تجهیز فرودگاه شاهرود جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حمید پور ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری شاهرود به میزبانی فرمانداری ویژه شهرستان با بیان اینکه تاکنون برای تکمیل و تجهیز فرودگاه شاهرود ۳۰ میلیارد تومان جذب شده است، ابراز داشت: در راستای آماده سازی فرودگاه اقدامات کوتاه مدت و میان مدت زیادی صورت گرفته است.

وی افزود: حوادثی که در کرمانشاه و کرمان رخ داد باعث شد تا با سرعت بیشتری برای توسعه زیرساخت های فرودگاه گام برداریم چرا که در صورت بروز بحران این مکان آخرین سنگر خواهد بود لذا احداث نیروگاه برق با دو ژانراتور، پست پاساژ،جابه جایی و انتقال خط ۲۰کیلو ولت در دستور کار قرار گرفت.

رئیس فرودگاه شاهرود بابیان اینکه تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی را به طور جد دنبال می کنیم، ابراز داشت: با اعتبارات خوب ۲۵ درصد مصرف برق کاهش یافت و همچنین با ذخیره سازی اطلاعات فرودگاهی و ارتباط تصویری با ۵۴ فرودگاه کشور و حذف بایگانی کاغذی ۳۵ درصد در مصرف کاغذ صرفه جویی شد.

حمید پور در ادامه تصریح کرد: کوتاه کردن مسیر و زمان پروازهای شمال به جنوب کشور را دنبال می کنیم لذا در اردیبهشت ماه سال جاری ایجاد راه هوایی بین طبس و شاهرود برای اولین بار مصوب شد.

وی افزود: پیگیری و اخذ مجوز برگزاری مناقصه پروژه بهسازی و توسعه سطوح پروازی با اعتبار سه میلیارد تومان و تطویل باند فرودگاه در حال انجام است و همچنین برای ایجاد زیر ساخت ها جایگاه سوخت دائم و موقت و انشعابات گاز رسانی با جدیت دنبال می شود.

رئیس فرودگاه شاهرود با بیان اینکه تکمیل عملیات احداث پروژه برج، تکنیکال بلاک و نصب مشخصه فرودگاهی برای الزامات بین المللی در دست اقدام است، ابراز داشت: در حوزه تجهیزات ناوبری هوایی نصب دستگاه وی. او. آر برای اولین بار به عنوان مرکز ثقل راه های هوایی در شاهرود نصب و فلایت چک انجام شد.

حمید پور ادامه داد: طرح توسعه ترمینال فرودگاه به مساحت یک هزار و ۸۰۰ متر شتاب بیشتری به خود گرفته است و همچنین سند مالکیت ۴۳۵ هکتار از اراضی فرودگاه با همکاری ادارات منابع طبیعی، مسکن و شهرسازی، ثبت اسناد و املاک شهرستان صادر شد.