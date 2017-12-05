به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران، عباسعلی باقری در خصوص آخرین وضعیت مدارس شهر تهران»، اظهار داشت: ۷۰۰ مدرسه در تهران داریم که قدمتی بالای ۵۰ سال دارند و حتی با طوفانی می ریزد. به همین دلیل ما تعدادی از این مدارس را خالی نگه داشتیم و اجازه ورورد دانش آموزان به این مدارس را به هیچ عنوان نمی دهیم.

وی ادامه داد: مدارس غیردولتی حداقل استانداردها را رعایت می‌کنند؛ به همین دلیل آنها نیز وضعیتی بهتر از مدارس دولتی در خصوص مقاوم سازی ندارد البته باید این مدارس نیز استانداردهای خود را بالا ببرند.

باقری در خصوص «روند مقاوم‌سازی مدارس شهر تهران»، گفت: با روندهای موجود اتفاقی در این خصوص نمی‌افتد؛ چرا که اعتبار مورد نیاز تأمین نمی‌شود؛ برای نمونه اگر برای ۷۰۰ مدرسه یاد شده هرکدام ۲ میلیارد تومان برای بازسازی درخواست کنیم، در مجموع ۱۵۰۰ میلیارد تومان مورد نیاز است.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران اضافه کرد: کمبود فضای آموزشی در تهران وجود دارد و در حال حاضر حدود ۳۴ درصد کلاس‌های ما بین ۳۳ تا ۳۷ دانش‌آموز دارد که باید این تعداد به ۳۰ دانش‌آموز برسد .وی بیان داشت: در قانون پنج ساله ی ششم توسعه, ۳ هزار میلیارد تومان برای تخریب و بازسازی مدارس پیش‌بینی شده است ,که باید از این نوع برنامه ها بیشتراستفاده کرد اما تا به امروز این اعتبار عملیاتی نشده و باید موانع قانونی برطرف شود و برای برطرف شدن موانع قانونی باید قوانین تصویب شده اصلاح گردد , بعنوان نمونه از محلی اعتبار را نوشته اند که در حال حاضر این مقدار اعتبار در آن وجود ندارد و نام صندوق را در قانون مصوب اشتباه نوشته اند که باید اصلاح شود.

باقری در خصوص ساز و کار و تدابیر حل این مشکل اظهار داشت: باید با همان مسیری که این قانون را طی نموده اند و به تصویب رسانده اند، این قانون اصلاح گردد و حتی رقم ها افزایش یابد و اعتبارات بیشتری وارد موضوع بازسازی و مقاوم سازی مدارس شود.

همچنین وزارت آموزش و پرورش تلاش می کند تا این ۳ هزار میلیارد تومان عملیاتی شود و شهرداری هم در این خصوص می تواند با ساز و کارهای قانونی ما را کمک نماید به عنوان مثال شهرداری می تواند با تبدیل به احسن نمودن بعضی از فضاها به آموزش و پرورش شهر تهران کمک کند.

باقری با اشاره به اقدامات خیرین مدرسه‌ساز در شهر تهران، خاطرنشان کرد: خیرین شهر تهران برای ساخت مدارس به شهرستان‌ها می‌روند، اما باید تأکید کنم شهر تهران در فضای آموزشی جزو فقیرترین استان‌هاست و بهتر است این کمک ها در همین شهر تهران مورد استفاده قرار گیرد.