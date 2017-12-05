۱۲۵هزار سند مرتبط با دفاع مقدس در استان مرکزی جمع آوری شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مشایخی روز سه شنبه در آئین معارفه مسئول جدید دفتر حفظ و نشر آثار دفاع مقدس شهرستان خمین اظهار کرد: شهدا میراث ماندگار انقلاب اسلامی هستند و حفظ آثار و اسناد دفاع مقدس نمایشی از ماندگاری یاد و خاطره آنها است.

وی ادامه داد: همانطور که رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند، باید خاطرات دفاع مقدس جمع‌آوری شود و سیره شهدا برای نسل امروز به تحریر درآید و به تصویر کشیده شود که راهیان نور نمونه بارز این امر است، تا مبادا در این ارزش‌ها و آرمان‌های دفاع مقدس و انقلاب اسلامی تحریفی صورت گیرد.

مشایخی بیان کرد: حفظ آثار دفاع مقدس مقدمه‌ای بر نشر آنها است چرا که اگر این آثار به خوبی حفظ و نگهداری نشوند نمی‌توان آن را آنطور که باید به نسل آینده منتقل کرد.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان مرکزی تصریح کرد: برگزاری کنگره شهدای استان مرکزی در نیمه دوم سال آینده از اقدامات مهم در همین راستا است که برای برگزاری آن چهار سال زحمت کشیده شده است.

مشایخی گفت: یکی از موارد مهمی که در نظر گرفته شده، نقش امام خمینی(ره) در دوران دفاع مقدس است که این برنامه نیز در حال تهیه و تکمیل است.

وی بیان کرد: برای برگزاری کنگره ۶۲۰۰ شهید استان مرکزی، به نقش روحانیت و ۱۰۳ شهید روحانی استان مرکزی، نقش زنان و ۱۰۰ شهیده استان در دوران دفاع مقدس و تهیه کتاب در این موارد، پرداخته شده است.

مدیر کل بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس استان مرکزی همچنین به یادمان‌های شهدای گمنام اشاره و تصریح کرد: ۴۸ یادمان در استان مرکزی وجود دارد و برخی از آنها در دانشگاه‌ها و مراکز نظامی واقع است که برنامه‌های خاص خود را دارند، برای یادمان‌های داخل شهرستان نیز باید پایگاه‌های فرهنگی به منظور ایجاد فضای معنوی برای مردم و همچنین برگزاری برنامه‌های فرهنگی، برپا شود.

ادارات شهرستان خمین برای ترویج ارزش های دفاع مقدس برنامه ریزی کنند

در این مراسم همچنین سید مهدی ساداتی، فرماندار شهرستان خمین گفت: برگزاری کنگره و یادواره‌های شهدا نشان از ارادت تمامی مردم و مسئولین به شهدا و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس دارد.

وی بیان کرد: تمام دستگاه‌های دولتی شهرستان آماده برگزاری چنین برنامه‌هایی در راستای حفظ ارزش‌های دفاع مقدس باشند، تا بتوان این آرمان‌ها را به خوبی به نسل آینده انتقال داد.

گفتنی است در این مراسم، سعید خسروی به عنوان مسئول جدید دفتر حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس شهرستان خمین معرفی و از زحمات حیدر خسروی مسئول پیشین این دفتر تقدیر شد .

هم چنین در این این مراسم احکام هیات امنای یادمان های شهدای گمنام شهرهای خمین و قورچی باشی به اعضا اهدا شد.