مسئولان شاهرودی از خرد جمعی در راه توسعه استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری شاهرود به میزبانی فرمانداری ویژه این شهرستان با بیان اینکه مدیران شاهرودی مشورت دیگران را در برنامه های مدیریتی خود لحاظ کنند، ابراز داشت: اگر مشورت با معیارهای درستی صورت گیرد می تواند مدیران را در راستای پیشرفت و اعتلای شهر سوق دهد.

وی با بیان اینکه مدیران باید از عقل و خرد جمعی در امور خود استفاده کنند، افزود: مشورت مدیران با افراد عاقل، آزاد اندیش و متدین و مهربان که به فکر دردهای مردم باشند، می بایست در سطح شهرستان افزون شود تا شاهد برکات آن باشیم.

امام جمعه شاهرود بابیان اینکه مدیران برای اجرای تمدن جهانی باید خدمت با اخلاص و کار جهادی را سرلوحه کار خود قرار دهند، ابراز داشت: پیامبر اکرم (ص) و امام صادق(ع) دو مولود تمدن ساز هستند که امام عصر(عج) اجرای جهانی آن را بر عهده دارند لیکن باید در نظر داشت که زمینه ظهور آن حضرت، توسط مدیران با فکر میسر خواهد شد.

امینی در ادامه تصریح کرد: مشورت با افراد سخاوتمند، شجاع و اهل توکل، یک مدیر را در راستای اجرای امور بهتر راهنمایی می کند لذا این مهم می طلبد تا از افراد نخبه در اتاق های فکر بیشتر استفاده شود.

وی افزود: مدیری که از افراد نابخرد ترسو، حریص و بخیل استفاده کند به طبع آن امور اقتصادی را به درستی انجام نخواهد داد و در نهایت شهر و منطقه متضرر می شوند.