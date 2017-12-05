امنیت پایدار در اروپا بدون روسیه غیرممکن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «زیگمار گابریل» وزیر امور خارجه آلمان در اظهارات خود گفت: امنیت و ثبات در اروپا در بلند مدت فقط با حضور روسیه امکان پذیر است نه بدون روسیه.

وزیر امور خارجه آلمان در ادامه گفت: اگر روزی با بحران سلاح های هسته ای مواجه شویم تنها از طریق همکاری با روسیه، آمریکا و چین می توانیم با آن مقابله کنیم.

به گفته گابریل، معاهده ممنوعیت استفاده از موشک های کوتاه برد و بلند بر در اروپا اجرا می شود اما معلوم نیست که تا چه زمانی این معاهده پایدار بماند. آلمان خواهان جلوگیری از بروز چنین فاجعه ای است و ما می توانیم از وقوع آن جلوگیری کنیم.