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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۵۰

گابریل:

امنیت پایدار در اروپا بدون روسیه غیرممکن است

امنیت پایدار در اروپا بدون روسیه غیرممکن است

وزیر امور خارجه آلمان امروز سه شنبه در اظهاراتی عنوان داشت که برقراری امنیت پایدار در اروپا بدون حضور روسیه غیر ممکن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «زیگمار گابریل» وزیر امور خارجه آلمان در اظهارات خود گفت: امنیت و ثبات در اروپا در بلند مدت فقط با حضور روسیه امکان پذیر است نه بدون روسیه.

وزیر امور خارجه آلمان در ادامه گفت: اگر روزی با بحران سلاح های هسته ای مواجه شویم تنها از طریق همکاری با روسیه، آمریکا و چین می توانیم با آن مقابله کنیم.

به گفته گابریل، معاهده ممنوعیت استفاده از موشک های کوتاه برد و بلند بر در اروپا اجرا می شود اما معلوم نیست که تا چه زمانی این معاهده پایدار بماند. آلمان خواهان جلوگیری از بروز چنین فاجعه ای است و ما می توانیم از وقوع آن جلوگیری کنیم.

کد مطلب 4164243
عبدالحمید بیاتی

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