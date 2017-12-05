تشکیل شورای مشورتی دانشجویان/سیاسی کاری پاشنه آشیل جنبش دانشجویی

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک واحدی بعد از ظهر امروز در مراسم روز دانشجو که در تالار ابن سینای دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار شد، گفت: روز دانشجو از ۱۴ آذر سال ۳۹ با آمدن دنیس رایت به ایران شکل گرفت و بعد از آن تا ۱۶ آذر با ریخته شدن خون سه دانشجو ادامه داشت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان اظهار کرد: در اوج غارت سرمایه‌های دینی و فرهنگی، دانشجویان توانستند در مقابل ظاعوت بایستند و خون این سه دانشجو نهالی را آبیاری کرد که امروز به درختی تنومند تبدیل شده است.

وی افزود: دانشجویان در عرصه های علمی می توانند صدای ایران را در دنیا طنین انداز کنند.

واحدی گفت: دانشجویی، فقط یک مقطع نبوده و فارغ التحصیلی پایان کار نیست و یک پایه و مقطع گذرا از مقطعی علمی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان عنوان کرد: شروع فعالیت های دانشجویی پایان پذیر نیست و هیچگاه نخواهد مرد.

وی گفت: دانشجو باید علم‌آموزی را با عمل همگام کند زیرا اگر رفتاری آنها با علم یکی نباشد، عمل او شایسته نیست و ارزش زیادی ندارد.

واحدی افزود: الگوهای زیادی در تاریخ وجود داشته که نام دانشجو را زنده کردند که با مرور تاریخ به آنها پی خواهیم برد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان خطاب به دانشجویان عنوان کرد: باید رفتارتان پرنشاط، پرهیجان و با انگیزه باشد و در همه جنبه‌ها فعالیت کرده و در جامعه الگو قرار بگیرید.

واحدی در ادامه به ضرورت تشکیل یک شورا عالی مشورتی دانشجویان تاکید کرد و گفت: یک شورا عالی یا پارلمان دانشجویی باید فعالیت‌های این قشر علمی کشور را ساماندهی کند و به منافع و حقوق تمام آنان بپردازد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان به فعالیت سیاسی دانشجویان در دانشگاه‌ها نیز گریزی زد و عنوان کرد: سیاسی کاری نه اما کار سیاسی کنید و در این راستا باید تشکل‌ های سیاسی تعریف شده در دانشگاه‌ها ایجاد شود.

وی در اقدامات آتی این دانشگاه گفت: در اسفندماه به مناسبت روز درختکاری و طبیعت بسترسازی خواهیم کرد که فضاهای خالی دانشگاه را درختکاری کنیم و همه دانشجویان باید در آن مشارکت داشته باشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان همچنین از ایجاد اتاق قرآن و اتاق زبان در دانشگاه علوم پزشکی کردستان خبر داد و اظهار کرد: طرح های پژوهشی نیز در این دانشگاه در حال اجراست که بزودی اطلاع رسانی خواهد شد.