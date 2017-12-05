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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۸:۵۱

مدیرکل کانون پرورش فکری زنجان:

سه کتابخانه سیار در استان زنجان فعال است

سه کتابخانه سیار در استان زنجان فعال است

زنجان - مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان زنجان گفت: سه خودروی سیار به عنوان کتابخانه در استان زنجان فعال است و این خودرو در مناطق محروم دندی و چورزق فعالیت می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر،  محمد نقی صالحی ظهر سه‌شنبه در کارگروه تخصصی بانوان و خانواده، افزود: کانون پرورش فکری در استان زنجان اقدام به توسعه متوازن فعالیت‌های فرهنگی هنری و علمی برای کودکان و نوجوانان می‌کند.

وی به توسعه و رشد فعالیت‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان طی دو سال گذشته اشاره کرد و گفت: طی این بازه زمانی تعداد نیروهای انسانی ۳۰ درصد افزایش داشته  و تعداد مراکز کانون پرورش فکری کودکان به ۲۸ مرکز افزایش یافته است. 

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان زنجان گفت: برگزاری کارگاه‌های قصه‌نویسی و مقاله‌نویسی برای کودکان، چاپ کتاب با محوریت بومی و همچنین تولید و پخش فیلم سینمایی ویژه رده سنی کودکان و نوجوان از مهم‌ترین رویکردهای مورد توجه این نهاداست. 

صالحی از فعال شدن کتابخانه سیار در زنجان خبر داد و گفت: این کتابخانه با رویکرد افزایش ارائه خدمات در بخش کتاب و کتابخوانی برای کودکان و نوجوانان است. 

وی افزود: در حال حاضر فیلم پایان رویاها در زنجان در حال اکران است و این فیلم توسط، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهیه و برای پخش به استان‌ها واگذار شده است.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان زنجان تصریح کرد: سه خودروی سیار به عنوان کتابخانه در استان زنجان فعال است و این خودرو در مناطق محروم دندی و چورزق فعالیت می‌کنند.

کد مطلب 4164247

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