موانع صادراتی در هرمزگان شناسایی و رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی عصر سه شنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان در خصوص فعال شدن بازارچه های مرزی بیان داشت: باید یک همت و تلاش مضاعف برای رونق بخشی به بازارچه های مرزی وجود داشته باشد و مدیران برای گرفتن مجوزهای تخفیفات گمرکی و وارداتی تلاش کنند.

همتی خاطرنشان کرد: وقتی در جلسات تهران شرکت می کنم می گویند مثلا در حوزه معاونت سیاسی آقای اکرمی و یا کناری برای حضور در جلسات و دفاع از طرح ها و مجوزها حضور پیدا نمی کنند و کارشناس دسته چندم به جلسات اعزام می کنند.

استاندار هرمزگان در مورد افزایش عوارض صادرات سنگ آهک، خاطرنشان کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت باید بر دستگاهها نظارت داشته باشد و اجازه ندهد هر اداره ای با بخشنامه های داخلی خود موجبات افزایش عوارض و هزینه های صادرات شود.

همتی افزود: جلسه ای برگزار شود و صفر تا صد عوارضی که از صادرکنندگان گرفته می شود بررسی شود. عوارضی که در استان اختیاری است را حذف کنیم و آنچه کشوری است هم باید تعدیل شود. باید یک گزارش قابل فهم و قابل دفاع تهیه شود تا مشکل صادرکنندگان حل شود. نباید کسی که در تهران نشسته است برای خودش تعرفه مشخص کند که موجب تعطیلی کار در استان شود.

به گفته وی، راهکارهای حمایتی از صادرکنندگان تهیه شود تا از تهران پیگیری کنیم و موانع صادراتی را از پیش پای صادرکنندگان برداریم، نباید همین حرکت اندک صادرکنندگان را هم با بخشنامه های غیرکارشناسی متوقف کنیم. نگاه های تک بعدی به موضوعات موجب ایجاد موانع صادراتی می شود.

همتی با بیان اینکه مدیران کشوری و استانی در حوزه تولیدات معدنی ندانسته به کشورهای همسایه کمک می کنند و به معادن کشور لطمه می زنند، تصریح کرد: وقتی اقدام ناثوابی در حوزه صادرات صورت می گیرد سازمان صنعت، معدن و تجارت باید واکنش نشان دهد. باید نگاه جامع به حضور صادرات داشته باشیم. نه اینکه هر سازمانی به دنبال گرفتن عوارض و افزایش هزینه ها بر گردن صادر کننده است.

وی با بیان اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت باید از دستگاههای نظارتی هم در نظارت کمک بگیرد، بیان داشت: متاسفانه دستگاههای نظارتی ما هم مدافع حقوق دولت شده است در حالی که باید بدنبال احقاق حق دولت و مردم باشد. دستگاه های نظارتی باید ورود کنند و ببینند چرا هزینه های صادراتی افزایش یافته و نگاه منطقی داشته باشد تا چرخ صادرات از حرکت نایستد.

وی افزود: مذاکرات برای گرفتن مجوز ۴ مرز رسمی در استان هرمزگان گرفته شده است که بندر تیاب می تواند به عنوان مرز رسمی گمرک معرفی شود.

وی عنوان کرد: سازمان برنامه ریزی استان لیست حضور و غیاب مدیران در تمامی کارگروه ها را گرفته و وضعیت حضور مدیران را بررسی کند تا با مدیرانی که نسبت به حضور در جلسات کارگروه تعلل می کنند با آنها برخورد شود.

استاندار هرمزگان خطاببه جهادکشاورزی هرمزگان گفت: جهاد کشاورزی نسبت به تولید و بهره برداری بهتر از شتر برنامه ای تدوین و ارائه کند. شتر در استان باید از تهدید به یک فرصت و سرمایه گذاری مناسب در راستای تولید و اشتغال استفاده کرد.

همتی یک ظرفیت جدیدی به نام بز «تالی» در استان وجود دارد که کشورهای همسایه خریداران این دام است، اظهارداشت: بر اساس مصوبه دولت برنامه ریزی بر روی صادرات دام بدون تداخل در تنظیم بازار با جدیت پیگیری شود. بر روی بز تالی سرمایه گذاری شود و از این ظرفیت باید بیشترین سود را ببریم.