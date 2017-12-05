سلامت مانند سند چشم انداز یک امر ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دارایی ظهر سه شنبه در اولین مجمع خیرین سلامت خراسان رضوی که با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی، مسئولان و خیرین در کاشمر برگزار شد، با بیان اینکه مسئله سلامت در گذشته یک مسئله داخل مؤسسه‌ای بود ولی بر اساس اسناد بالادستی مانند سند چشم‌انداز و سایر اسناد، یک امر ملی محسوب می شود اظهار کرد: یکی از اهداف بلند دولت سلامت است و لذا توجه ویژه‌ای به مقوله خیرین سلامت دارد.

وی افزود: وزیر بهداشت طرح تحول نظام سلامت را بر اساس رهنمود مقام معظم رهبری در برنامه قرار دادند و به همین منظور معاونت اجتماعی وزارت بهداشت در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی و گردهم‌آیی سمن‌ها و مجمع خیرین تشکیل شد تا معضلات بهداشتی و درمانی جامعه را با ارتقاء کیفیت خدمات برطرف کنند.

رئیس دانشگاه علوم‌ پزشکی مشهد با بیان اینکه اگر مردم و خیرین می‌خواهند هزینه‌ای را برای جامعه خود بپردازند تا یک باقیات‌الصالحات برای آینده آن‌ها باشد و حوزه سلامت و حوزه آموزش و پرورش بهترین جا برای سرمایه‌گذاری آینده کشور است گفت: وزارت بهداشت نمی‌تواند به تنهایی متولی امر سلامت باشد و نیاز به فداکاری و همکاری همه برای افزایش سلامت و امید به زندگی دارد.

وی تاکید کرد: امیدواریم روزی به جای آنکه بگوییم نیاز به بیمارستان داریم بگوییم باید بیمارستان‌ها را تبدیل به مدرسه کنیم و هر زمانی که تخت‌های بیمارستانی کاسته شود آن وقت در حوزه سلامت موفق بوده‌ایم.

دارابی تصریح کرد: مردم کاشمر در خدمت به حوزه سلامت پیشگام بوده و تاکنون بیش از ۸ میلیارد تومان هزینه کردند و با این کمک‌ها پیشرفت‌های خوبی را در این شهرستان شاهد بوده‌ایم.