۲۵۰برگزیده علمی فرهنگی و آموزشی کهگیلویه و بویراحمد تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش بعدازظهر سه شنبه در این همایش در یاسوج گفت: در آموزش وپرورش به دنبال تغییر بنیادینی هستیم که دانش آموزان را برای خوب زیستن آماده کند.

مهدی نوید ادهم افزود: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بزرگترین سند تغییر نظام آموزشی کشور است که در اولویت کاری مجموعه تعلیم و تربیت قرار دارد.

وی بیان داشت: روند یاددهی و یادگیری باید تغییر کند و در این راستا دانش آموز به عنوان جوینده علم تربیت شده و آموزش داده شود.

نوید ادهم با بیان اینکه محیط یادگیری تنها در محدوده کلاس درس نیست، تصریح کرد: معلم به عنوان عنصر مهم در فرآیند آموزش باید از حالت منفعل خارج شده و پویایی را به محیط آموزشی خود منتقل کند.

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه وبویراحمد نیز در این همایش گفت: در یک سال گذشته دانش آموزان و فرهنگیان استان ۶۰۰ رتبه ملی کسب کردند.

هادی زارع پور افزود: در این همایش برگزیدگان رتبه های یک رقمی و دو رقمی کنکور سراسری، برگزیدگان مسابقات علمی حوزه متوسطه و برگزیدگان جشنوارهای تحلیل محتوا، نوآوری، و الگوهای برتر تدریس تجلیل می شوند.

وی برگزیدگان در پیشرفت تحصیلی، میانگین نمره سوم متوسطه و برگزیدگان پروژه مهر را از دیگر افراد تجلیل شده در این همایش عنوان کرد و افزود: تجلیل از چهره های برتر علمی تقدیر از توانمندیها و ظرفیت ارزشمند نیروی انسانی زیربنای توسعه همه جانبه جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش با حضور مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی، اولیاء دانش آموزان برگزیده، مدیران مدارس، دانش آموزان و فرهنگیان برگزار شد.