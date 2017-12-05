مردم رفسنجان آمادگی لازم برای مواجهه با زلزله را ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم بابایی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد بحران شهرستان رفسنجان اظهار داشت: نگران وقوع زلزله در شهرستان رفسنجان هستیم اگر فواصل زمانی وقوع زلزله ها را دقت کنیم، گسل رفسنجان در زلزله سال ۱۳۰۲ در این شهرستان دو هزار و ۶۰۰ نفر کشته داده و همان گسل سال ۱۳۲۰ دو زلزله داشت، در همین گسل سال ۱۳۴۹ زلزله دیگری رخ داد.

وی با بیان اینکه گسل شرق شهرستان که داوران است، شرایط بدتری نسبت به گسل غرب که رفسنجان است دارد، افزود: در هر صورت ما یعنی مردم و مسئولان آمادگی لازم برای مواجهه با زلزله را نداریم. در جریان زلزله اخیر در غرب کشور میزان آمادگی عمومی در مواجهه با مخاطرات به دست آمد.

وی با اشاره به اینکه کمک‌های مردم این شهرستان به زلزله زدگان غرب کشور بیشتر از همه جای کشور بود، تصریح کرد: شش هزار و ۸۰ تخته پتو و ۹ هزار بطری آب از کمکهای مردم رفسنجان به مناطق زلزله غرب ارسال شد، یک محموله دیگر از کمکهای مردمی مربوط به مواد خوراکی و بهداشتی به همراه یک وانت نیسان وسایل مربوط به کودکان به مناطق زلزله زده ارسال شد. لباس و اسباب‌بازی مربوط به طرح سحر ویژه ساماندهی حمایت‌های روانی از کودکان نیز به محل ارسال شده است.

بابایی گفت: بخش دیگری از کمک‌های مردمی را بسته‌بندی کردیم که در موج دوم مردم در اوج سرما به سر می‌برند و تا یک ماه آینده که اسکان موقت به اتمام می رسد تحویل دهیم.

رئیس جمعیت هلال احمر رفسنجان به زلزله اخیر در هجدک اشاره و بیان کرد: در زلزله اخیر در هجدک راور تاکنون ۳۷۶ پس لرزه این منطقه را لرزانده و هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی بلااستفاده از این حادثه بر جای مانده است.

بابایی با بیان اینکه به طور متناوب ۴۰ نیروی جمعیت هلال احمر رفسنجان در محل حضور دارند، یادآور شد: بلافاصله پس از وقوع زلزله در راور، دو تیم ارزیاب در زمان وقوع زلزله برای روستاهای شرق رفسنجان فرستادیم و نخستین آمار از ترک‌خوردگی‌ها و ریزش سقف را به دست آوردیم.

وی در ادامه تصریح کرد: در حالی که ایران ششمین کشور حادثه خیز جهان است اما متاسفانه آمادگی ما در مقابله با بلایا خوب نیست اگر چه ما و دولت متولی سامان دادن مدیریت بحران هستیم، اما باید مشارکت‌های مردمی را هم در برنامه‌های خود بگنجانیم.

رئیس جمعیت هلال احمر رفسنجان در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: لازم است روستاهای بخش های مختلف شهرستان را طبقه بندی و دسته بندی کنیم تا اطلاعات روستاها، تراکم جمعیتی، میزان خسارتهای احتمالی و پیش بینی نیازها را در سامانه امداد و نجات ثبت کنیم.

بابایی افزود: ۶۸ خانه هلال در روستاهای رفسنجان فعال است و باید بقیه نیز فعال شوند تا مردم آموزش عمومی ببینند و برای شرایط بحرانی سیلاب نیز آمادگی داریم خدمت رسانی کنیم.

وی اضافه کرد: ۲۸ مانور پدافند غیر عامل در مدارس رفسنجان برگزار کردیم و امیدواریم آگاهی مردم با افزایش آگاه سازی فرزندان خود بیشتر شده اما باید بیش از این در زمینه زلزله کار شود.

معاون برنامه ریزی فرماندار رفسنجان نیز در این جلسه با اشاره به برگزاری مانور زلزله همزمان با سراسر کشور در مدارس رفسنجان، گفت: حماسه ای که مردم برای کمک به مناطق زلزله زده داشتند جای قدردانی دارد و همدلی و همراهی که ایجاد شد بی نظیر بود.

علی آرمان افزود: امیدواریم با برنامه ریزی ها و پیشگیری هایی که در این جلسات و دستگاهها خواهند داشت از به وجود آمدن خسارت سوانح طبیعی پیشگیری کرده و در مردم و دستگاههای اجرایی آمادگی ایجاد کنیم.