ترمیم حقوق‌ بازنشستگان اولویت صندوق بازنشستگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم صادقی فر در نشست با اعضای هیات موسس مجمع عالی کانون های بازنشستگان کشوری، اظهار داشت: مدیران نهادهای دولتی باید بدانند که زمانی آن ها هم بازنشسته می شوند و باید این آینده را مورد توجه برای تصمیم گیری های اکنون قرار دهند؛ همین نگاه سبب می شود که تصمیماتی که برای بازنشستگان گرفته می شود با آینده نگری انجام شود.

صادقی فر با تاکید بر اینکه بازنشستگان نباید دغدغه مالی داشته باشند، اظهار داشت: منابع مالی حاصل از سود سرمایه گذاری ها و فعالیت های اقتصادی نباید در حوزه حقوق مصرف شود، بلکه درآمد اقتصادی باید صرف کرامت و افزایش رفاه اجتماعی بازنشستگان شود.

وی با تاکید براینکه کارهای خوبی در صندوق بازنشستگی کشوری در حوزه های اقتصادی و فرهنگی انجام شده که نیازمند برنامه ریزی جدید و رو به جلو است، گفت: در صندوق بازنشستگی کشوری از محل سرمایه گذاری ها، بیش از ۱۷۰۰ میلیارد تومان برای کسری حقوق و ۸۰۰ میلیارد تومان برای بیمه تکمیلی هزینه می شود در حالیکه مجموع این اعتبارات باید برای افزایش رفاه بازنشستگان هزینه شود.

وی با بیان اینکه تشکل های بازنشستگی ظرفیت های قابل توجهی در همه عرصه ها دارند، تصریح کرد: باید در پیشبرد فعالیت ها و انجام امور از تشکل های بازنشستگی، کمک گرفته شده تا با همدلی و همکاری یکدیگر موانع موجود برداشته شود. تشکل های بازنشستگی اگر در حوزه اقتصادی از ظرفیت و توان لازم برخوردار باشند، می توانند در بحث واگذاری شرکت های موجود، نقش مهم و اثرگذاری ایفا کرده و خصوصی سازی این بنگاه های اقتصادی را به طور کامل محقق کنند.

صادقی فر با اشاره به ضعف های بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان نیز اظهار داشت: قطعاً ضعف هایی در این بیمه وجود دارد که در حال بررسی برای تغییرات کوتاه مدت و بلند مدت آن هستیم. ضمن اینکه، بهترین حالت حمایت بیمه ای، تعریف بسته های خدمات درمانی است تا بازنشستگان براساس نیاز و تقاضا بسته مورد نظر خود را دریافت کنند.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری حرکت به سمت صندوق های ذخیره سرمایه را یکی از گام های مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای هدف دار شدن سرمایه های بازنشستگان و ذی نفعان عنوان کرد و افزود: این نوع از صندوق ها کمک می کنند تا سود سرمایه گذاری ها وارد آن شده و مستقیما در اختیار بازنشستگان قرار گیرد. همچنین بازنشستگان را می توان به عنوان سهام دار شرکت ها نیز در نظر گرفت.

صادقی فر با اشاره به اینکه تلاش شده تا با انجام تهاتر با سازمان های تامین اجتماعی، مجموعه ایرانگردی و جهانگردی در اختیار صندوق بازنشستگی کشوری قرار گیرد، گفت: ظرفیت های خوبی در حوزه گردشگری وجود دارد و برنامه های متنوعی نیز برای سفر بازنشستگان می توان در نظر گرفت، که همه این موارد نیازمند برنامه ریزی و مطالعه بوده که این کار آغاز شده است. واگذاری خدمات گردشگری به کانون های بازنشستگی و استفاده از ظرفیت کانون ها در این بخش یکی از راه ها و طرح های قابل اعتنایی است که در حال بررسی آن هستیم.

صادقی فر با اشاره به کارکردهای مطلوب خانه های امید بازنشستگان در استان های مختلف کشور، گفت: خانه های امید با اجرای برنامه های فرهنگی و تخصصی به ویژه با کمک سازمان بهزیستی که یکی از نهادهای متخصص و باتجربه در حوزه سالمندی است، می تواند به ارتقای کیفیت و ایجاد دوران سالمندی پویا کمک کند.

وی تاکید کرد: باید کاری کرد که روحیه و امید به بازنشستگان بازگردانده شود؛ دولت و صندوق بازنشستگی کشوری قطعاً نقطه مقابل بازنشستگان نیستند و تمام تلاش ها در صورت اطلاع رسانی صحیح و مطلوب می تواند به افزایش اعتماد و کمک رسانی بازنشستگان به صندوق، بیانجامد.