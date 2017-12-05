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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۶:۰۷

مدیر آب وخاک جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری:

یکپارچگی اراضی کشاورزی نقش مهمی در حفاظت از خاک دارد

یکپارچگی اراضی کشاورزی نقش مهمی در حفاظت از خاک دارد

شهرکرد- مدیر آب وخاک وامور فنی ومهندسی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: یکپارچگی اراضی کشاورزی نقش مهمی در حفاظت از خاک دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر نوربخش ظهر سه شنبه در همایش روز جهانی خاک در شهرکرد با اشاره به اینکه یکپارچگی اراضی کشاورزی نقش مهمی در حفاظت از خاک دارد، اظهار داشت: یکپارچگی اراضی کشاورزی از مهمترین اهداف بخش کشاورزی در چهارمحال و بختیاری است.

وی عنوان کرد: تجهیز اراضی کشاورزی از دیگر برنامه های جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در راستای حفظ خاک است.

مدیر آب وخاک وامور فنی ومهندسی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به کاهش بارش ها در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: باید تلاش کرد در راستای حفظ منابع آب زیرزمینی تلاش کرد.

وی ادامه داد: حفظ منابع آب در چهارمحال و بختیاری زمینه ساز توسعه پایدار بخش کشاورزی است.

کد مطلب 4164267

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