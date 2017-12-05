به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نوروزی با اعلام این خبر افزود: در چهارمین جشنواره دانشجویی ابن سینا از ۴۸ دانشجوی برگزیده این جشنواره و همچنین ۱۳ دانشجوی برگزیده معرفی شده به جشنواره دانشجوی نمونه کشوری در سالهای ۹۵ و ۹۶ تقدیر شد.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل تعطیلی دانشگاه و اینکه دانشجویان روز پنجشنبه در دانشگاه حضور ندارند، از این رو تصمیم گرفته شد بزرگداشت روز دانشجو سه‌شنبه ۱۴ آذر ماه در دانشگاه برگزار شود.

نوروزی خاطرنشان کرد: جشنواره دانشجویی ابن سینا به ابتکار دانشگاه علوم پزشکی تهران و صرفا برای دانشجویان ایرانی و بین المللی دانشگاه برگزار شده و دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری عمومی، دکتری تخصصی، دستیاری و فلوشیپ امکان ثبت نام در این جشنواره را داشتند.

وی افزود: از بین تمامی شرکت کنندگان، ۴۸ دانشجو به عنوان برگزیده در بخش های آموزشی، پژوهشی، کیفیت خدمات سلامت و تعهد حرفه ای، قرآن و عترت، هنری ادبی، اجتماعی، ورزشی و دانشجوی نمونه و جامع با حضور رئیس و اعضای هیأت رئیسه دانشگاه معرفی شدند.

مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران شناسایی و معرفی فعالیت های برتر دانشجویی در حیطه های مختلف را از اهداف برگزاری جشنواره دانشجویی ابن سینا عنوان کرد و گفت: در این جشنواره دانشجویان ارائه دهنده خدمات سلامت با کیفیت مطلوب و دانشجویان حائز رتبه در مسابقات و جشنواره های معتبر شناسایی و مورد قدردانی قرار گرفتند.

وی همچنین از برگزاری نمایشگاه دستاوردهای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران به مناسبت روز دانشجو در سالن شهدای دانشکده پزشکی خبر داد و گفت: دستاوردهای دانشجویان این دانشگاه در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، هنری، اجتماعی، سیاسی و صنفی صبح روز سه‌شنبه ۱۴ آذر ماه برای بازدید از مخاطبان دایر شد.

نوروزی گفت: ما در این نمایشگاه غرفه‌هایی ایجاد کردیم که هر یک از کانون‌های مختلف دانشجویی، تشکل‌ها، نشریات دانشجویی و انجمن‌های علمی دستاوردهای علمی و فرهنگی خود را در معرض نمایش قرار می‌دهند.

مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران همچنین به برگزاری نمایشگاهی از دستاوردهای کانون قرآن دانشجویی این دانشگاه اشاره کرد و گفت: در قالب این نمایشگاه دستاوردهای علمی و تحقیقاتی دانشجویان در حیاط دانشگاه علوم پزشکی تهران جنب دانشکده دندانپزشکی به نمایش در آمد.

وی همچنین از تقدیر دانشجویان نمونه دانشگاه علوم پزشکی تهران خبر داد و گفت: ما همه ساله تلاش داریم از دانشجویان نمونه که هر سال برای جشنواره نمونه کشوری معرفی می‌شوند، تقدیر کنیم تا این تشویق‌ها باعث شود به سمت ارتقا و تربیت دانشجویان چندبعدی برویم. امسال در پایان جشنواره ابن سینا از حدود ۱۰ یا ۱۳ نفر از دانشجویان تقدیر کردیم.