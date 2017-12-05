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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۶:۰۶

در آستانه روز دانشجو؛

جشنواره دانشجویی ابن‌سینا در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد

جشنواره دانشجویی ابن‌سینا در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد

مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران از برگزاری چهارمین جشنواره دانشجویی ابن سینا خبر داد و گفت: این جشنواره امروز سه‌شنبه ۱۴ آذرماه با هدف تقدیر از دانشجویان برگزیده برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نوروزی با اعلام این خبر افزود: در چهارمین جشنواره دانشجویی ابن سینا از ۴۸ دانشجوی برگزیده این جشنواره و همچنین ۱۳ دانشجوی برگزیده معرفی شده به جشنواره دانشجوی نمونه کشوری در سالهای ۹۵ و ۹۶ تقدیر شد.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل تعطیلی دانشگاه و اینکه دانشجویان روز پنجشنبه در دانشگاه حضور ندارند، از این رو تصمیم گرفته شد بزرگداشت روز دانشجو سه‌شنبه ۱۴ آذر ماه در دانشگاه برگزار شود.

نوروزی خاطرنشان کرد: جشنواره دانشجویی ابن سینا به ابتکار دانشگاه علوم پزشکی تهران و صرفا برای دانشجویان ایرانی و بین المللی دانشگاه برگزار شده و دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری عمومی، دکتری تخصصی، دستیاری و فلوشیپ امکان ثبت نام در این جشنواره را داشتند.

وی افزود: از بین تمامی شرکت کنندگان، ۴۸ دانشجو به عنوان برگزیده در بخش های آموزشی، پژوهشی، کیفیت خدمات سلامت و تعهد حرفه ای، قرآن و عترت، هنری ادبی، اجتماعی، ورزشی و دانشجوی نمونه و جامع  با حضور رئیس و اعضای هیأت رئیسه دانشگاه معرفی شدند.

مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران شناسایی و معرفی فعالیت های برتر دانشجویی در حیطه های مختلف را از اهداف برگزاری جشنواره دانشجویی ابن سینا عنوان کرد و گفت: در این جشنواره دانشجویان ارائه دهنده خدمات سلامت با کیفیت مطلوب و دانشجویان حائز رتبه در مسابقات و جشنواره های معتبر شناسایی و مورد قدردانی قرار گرفتند.

وی همچنین از برگزاری نمایشگاه دستاوردهای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران به مناسبت روز دانشجو در سالن شهدای دانشکده پزشکی خبر داد و گفت: دستاوردهای دانشجویان این دانشگاه در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، هنری، اجتماعی، سیاسی و صنفی صبح روز سه‌شنبه ۱۴ آذر ماه برای بازدید از مخاطبان دایر شد.

نوروزی گفت: ما در این نمایشگاه غرفه‌هایی ایجاد کردیم که هر یک از کانون‌های مختلف دانشجویی، تشکل‌ها، نشریات دانشجویی و انجمن‌های علمی دستاوردهای علمی و فرهنگی خود را در معرض نمایش قرار می‌دهند.

مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران همچنین به برگزاری نمایشگاهی از دستاوردهای کانون قرآن دانشجویی این دانشگاه اشاره کرد و گفت: در قالب این نمایشگاه دستاوردهای علمی و تحقیقاتی دانشجویان در حیاط دانشگاه علوم پزشکی تهران جنب دانشکده دندانپزشکی به نمایش در آمد.

وی همچنین از تقدیر دانشجویان نمونه دانشگاه علوم پزشکی تهران خبر داد و گفت: ما همه ساله تلاش داریم از دانشجویان نمونه که هر سال برای جشنواره نمونه کشوری معرفی می‌شوند، تقدیر کنیم تا این تشویق‌ها باعث شود به سمت ارتقا و تربیت دانشجویان چندبعدی برویم. امسال در پایان جشنواره ابن سینا از حدود ۱۰ یا ۱۳ نفر از دانشجویان تقدیر کردیم.

کد مطلب 4164269

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