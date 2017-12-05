به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، «رابرت مولر» بازپرس ویژه کمیته تحقیق درباره دخالت ادعائی روسیه در انتخابات هشتم نوامبر ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا از دویچه بانک خواسته بود تا اطلاعات حسابهای بانکی دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور و خانواده وی رادر اختیار او قرار دهد.

ماجرا از این قرار است که دویچه بانک به عنوان بزرگترین بانک وام دهنده به ترامپ برای سرمایه گذاری در بخش املاک، چند هفته پیش حکم مولر را برای ارائه اطلاعات در باره برخی از مراودات مالی و اعتباری وی دریافت کرده بود.

بر اساس اعلام این رسانه، ارسال اطلاعات بانکی و مالی ترامپ و خانواده اش نشان دهنده بررسی دقیق مراودات بانکی وی در خصوص پرونده دخالت ادعائی مسکو در انتخابات سال گذشته در آمریکا است.