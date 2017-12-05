  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۶:۲۵

اطلاعات بانکی ترامپ و خانواده‌اش برای بازپرس ویژه ارسال شد

اطلاعات بانکی ترامپ و خانواده‌اش برای بازپرس ویژه ارسال شد

دویچه بانک به دستور بازپرس ویژه کمیته تحقیق درباره دخالت ادعائی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در آمریکا، اطلاعات بانکی ترامپ و خانواده‌اش را برای وی ارسال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، «رابرت مولر» بازپرس ویژه کمیته تحقیق درباره دخالت ادعائی روسیه در انتخابات هشتم نوامبر ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا از دویچه بانک خواسته بود تا اطلاعات حسابهای بانکی دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور و خانواده وی رادر اختیار او  قرار دهد.

ماجرا از این قرار است که دویچه بانک به عنوان بزرگترین بانک وام دهنده به ترامپ برای سرمایه گذاری در بخش املاک، چند هفته پیش حکم مولر را برای ارائه اطلاعات در باره برخی از مراودات مالی و اعتباری وی دریافت کرده بود.

بر اساس اعلام این رسانه، ارسال اطلاعات بانکی و مالی ترامپ و خانواده اش نشان دهنده بررسی دقیق مراودات بانکی وی در خصوص پرونده دخالت ادعائی مسکو در انتخابات سال گذشته در آمریکا است.

کد مطلب 4164270

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها