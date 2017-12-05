۱۶۰۰ زوج نابارور بسیجی در کشور تحت درمان قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دهقان عصر سه شنبه در آئین افتتاحیه درمانگاه شبانه روزی ولایت آمل وابسته به موسسه تامین درمان بسیجیان استان مازندران اظهار کرد: رسالت موسسه تامین درمان بسیجیان احداث مراکز درمانی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته است.

مدیر عامل موسسه تامین درمان بسیجیان کشور با اشاره به اینکه ما در شهرستان آمل نقطه ای را پیدا کردیم تا در اطراف آن هیچ مراکز درمانی وجود نداشته باشد، افزود: در اطراف رضوان ۶۰ آمل هیچ درمانگاهی وجود نداشت.

دهقان با بیان اینکه از سال گذشته طرح حمایت از زوج نابارور بسیجی را در کشور شروع کردیم، ادامه داد: در این طرح تا به الان هزار و ۶۰۰ نفر را در کشور تحت پوشش قرار داد و هدف این مهم بهبود کیفیت خدمت به زوج نابارور بسیجی است.

وی با اشاره به اینکه این طرح از مراکز درمانی شهید صدوقی یزد و مرکز رویان تهران شروع شد، ادامه داد: طرح دیگری را با نام آموزش طب ایرانی اسلامی از سال گذشته شروع کردیم.

دهقان با بیان اینکه اولین مرکز جراحی محدود در زاهدان راه اندازی شد، ادامه داد: شاید این مهم برای ما سودهی نداشته باشد اما خیر و برکت دارد و برای گسترش مراکز درمانی در کشور تا سال ۹۰ حدودا ۱۶ مرکز درمانی داشتیم اما در حال حاضر بیشتر از ۵۰ مرکز داریم.

دهقان افزود: این درمانگاه با سازه ای خوب در زمینی به مساحت هزار و ۶۱۰ متر در ۴ طبقه با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

وی با اشاره به اینکه این درمانگاه تمام بخش های تخصصی و فوق تخصصی را دارد، ادامه داد: بخش دیالیز را تا دهه فجر سال جاری افتتاح خواهیم کرد و این مرکز با ۴۰ تخت به بیماران دیالیزی به صورت شبانه روزی خدمات اهدا خواهد کرد.

مدیر درمانگاه شبانه روزی ولایت آمل با اشاره به اینکه هر طبقه با ٣۰۰ متر در چهار طبقه احداث شد، ادامه داد: این مرکز با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

قربان اسدی اظهار داشت: این درمانگاه در زمینی به مساحت هزار و ۶۱۰ متر با زیربنای هزار و ٣۱۰ متر مربع ساخته شد و یک طبقه از درمانگاه شبانه روزی ولایت آمل اختصاص به آزمایشگاه است و واحد رادیولوژی بزودی فعال خواهد شد.

اسدی ادامه داد: بخش دیالیز این درمانگاه با ٢٢ تخت یکماه آینده افتتاح خواهدشد و فاز دوم بخش دیالیز با ۱٨ تخت دیگر درحال ساخت است که با افتتاح فاز دوم در ٣ شیفت کاری به بیماران دیالیزی شهرستان خدمات ارائه خواهد کرد.