به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، بهروز آقایی اظهار داشت: باسکول‌های الکترونیکی ۶۰ تن در بندر استراتژیک و راهبردی شهید بهشتی چابهار مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان افزود: از جمله مزایای این نوع باسکول‌ها دقت در وزن کردن محموله‌ها و قابلیت دمونتاژ و مونتاژ فوری آن است و بهره‌ برداری از این باسکول‌های جدید موجب افزایش سرعت عملیات و جابهجایی بار در بندر چابهار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه سازه این نوع باسکول‌ها پیش ساخته است، ادامه داد: این باسکول ها بر خلاف باسکول‌های مکانیکی سابق در هنگام بارندگی‌های شدید نیز از مدار خارج نمی‌شود و دارای قابلیت عملیاتی است.

آقایی خاطر نشان کرد: باسکول‌های الکترونیکی جدید به صورت ۲ تکه و با قابلیت توزین استاندارد ۶۰ تن هستند که از توانایی توزین یک تکه نیز برخوردار هستند و همچنین قدرت مقاومت لودسل تا وزن ۱۰۰ تن را دارا و مقاومت سازه بتنی آن ها هم ۱۵۰ تن است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: خوشبختانه در پی افزایش ظرفیت بندر شهید بهشتی به ۸.۵ میلیون تن در سال، چابهار در حال تبدیل شدن به یک نقطه استراتژیک برای ترانزیت کالای کشورهای منطقه است و تجهیزات مدرن و به روزی در این بندر وجود دارد که قابلیت رقابتی آن را افزایش داده است.