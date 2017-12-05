انتقال دستگاه دیپلماسی به قدس دشمنی آشکار با ملت فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، اتحادیه عرب در نشست فوق العاده ای امروز خود از آمریکا و همه کشورها خواست تا از پذیرش قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و ایجاد یا انتقال دستگاه های دیپلماسی به آنجا خودداری کنند.

اتحادیه عرب پذیرش این مسئله را دشمنی آشکار با امت عربی و نقض حقوق مردم فلسطین اعلام کرده است.

در متن صادره از این نشست فوق العاده که به درخواست فلسطین انجام شده، این چنین آمده است: از دولت آمریکا و همه دولت های دیگر می خواهیم علاوه بر نپذیرفتن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی از ایجاد یا انتقال دستگاه دیپلماسی در آنجا خودداری کنند.

در ادامه این متن صادره از سوی اتحادیه عرب اضافه شده است: پذیرفتن یا شناخت قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی یا ایجاد و انتقال دستگاه دیپلماسی به قدس، دشمنی آشکار با امت عربی و نقض حقوق مردم فلسطین و همه مسلمانان و مسیحیان است و همچنین این اقدام نقص آشکار قوانین بین المللی و مصوبات شورای امنیت در این مورد است.