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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۷:۰۶

اتحادیه عرب:

انتقال دستگاه دیپلماسی به قدس دشمنی آشکار با ملت فلسطین است

انتقال دستگاه دیپلماسی به قدس دشمنی آشکار با ملت فلسطین است

اتحادیه عرب در نشست فوق العاده خود اعلام کرد: انتقال مقر دستگاه دیپلماسی به قدس دشمنی آشکار با ملت فلسطین و جهان عرب، امت اسلام و مسیحیان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، اتحادیه عرب در نشست فوق العاده ای امروز خود از آمریکا و همه کشورها خواست تا از پذیرش قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و ایجاد یا انتقال دستگاه های دیپلماسی به آنجا خودداری کنند.

اتحادیه عرب پذیرش این مسئله را دشمنی آشکار با امت عربی و نقض حقوق مردم فلسطین اعلام کرده است.

در متن صادره از این نشست فوق العاده که به درخواست فلسطین انجام شده، این چنین آمده است: از دولت آمریکا و همه دولت های دیگر می خواهیم علاوه بر نپذیرفتن  قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی از ایجاد یا انتقال دستگاه دیپلماسی در آنجا خودداری کنند.

در ادامه این متن صادره از سوی اتحادیه عرب اضافه شده است: پذیرفتن یا شناخت قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی یا ایجاد و انتقال دستگاه دیپلماسی به قدس، دشمنی آشکار با امت عربی و نقض حقوق مردم فلسطین و همه مسلمانان و مسیحیان است و همچنین این اقدام نقص آشکار قوانین بین المللی و مصوبات شورای امنیت در این مورد است.

کد مطلب 4164291
فاطمه صالحی

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