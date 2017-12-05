کاوه مدنی به نایروبی می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، کاوه مدنی معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست در صدر هیاتی به منظور شرکت در نشست عالی رتبه مجمع محیط زیست ملل متحد، عازم نایروبی پایتخت کنیا می شود.

مجمع محیط زیست سازمان ملل متحد به عنوان عالی ترین نهاد جهانی تصمیم گیر در حوزه محیط زیست، همچنین سکوی جهانی برای هدایت سیاست های جهانی در این حوزه، ۱۳ تا ۱۵ آذرماه سالجاری در مقر برنامه محیط زیست ملل متحد در نایروبی کنیا با تمرکز بر موضوع آلودگی برگزار خواهد شد.

هدف از تشکیل سومین مجمع محیط زیست ملل متحد؛ شناسایی، معرفی تعهدات و اقدامات ملموس برای پایان آلودگی در تمامی اشکال است.

تمرکز بر تصویب قطعنامه های پیشنهادی از سوی کشورها پیرامون چالش های جهانی محیط زیست، توسعه گفتمان مقام های عالی رتبه محیط زیست جهان در خصوص آلودگی، محیط زیست و سلامت، همچنین بررسی چگونگی اقدام مشترک میان علم، سیاست گذاری و کسب و کار، اصلی ترین برنامه ها و اهداف این اجلاس را تشکیل داده است.

۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل، تمامی سازمان ها و آژانس های تخصصی ملل متحد، جوامع مدنی، بخش خصوصی و موسسات بین دولتی اعضای مجمع محیط زیست ملل متحد هستند.