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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۸:۱۶

ولایتی در جمع خبرنگاران:

آینده یمن را مردمش تعیین می کنند

آینده یمن را مردمش تعیین می کنند

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل گفت: آینده یمن را مردمش تعیین خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی عصر امروز در حاشیه مراسم روز دانشجو دانشگاه تهران در واحد تهران غرب این دانشگاه گفت: آینده در یمن را مردم آن تعیین می کنند. مردم یمن بیشتر از ۲ سال است که در مقابل بمباران وحشیانه رژیم سعودی مقاومت کرده و در عین حال از داخل کشور خود مراقبت  می کنند.

وی افزود: مردم یمن مراقب هستند تا منافقینی که به اسم متحد آنها بودند نتوانند مبارزه آنها را به شکست بکشانند.

ولایتی خاطرنشان کرد: توطئه ای که توسط امارات و عربستان ساماندهی شد تا علی عبدالله صالح بتواند از پشت به مبارزین و مردم یمن خنجر بزند شکست خورد.

وی تاکید کرد: علی عبدالله صالح به سزای اعمال خود رسید و بر اساس تصمیمی که ملت یمن گرفتند این تصمیم گیری ها ادامه خواهد یافت.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل گفت: مردم یمن که در خط مقاومت هستند سرانجام مانند سوریه، عراق و لبنان پیروز خواهند شد.

کد مطلب 4164300

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