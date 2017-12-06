انتصابات جدید در استانداری زنجان صورت گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری زنجان، طی حکمی از سوی استاندار زنجان، عبداله گنج خانلو به عنوان مدیرکل جدید دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری زنجان منصوب و جایگزین عبدالرضا شهبازی در این سِمت شد.

عبداله گنج خانلو پیش از این بخشدار مرکزی ایجرود بوده و مسئولیت هایی همچون معاونت فرمانداری شهرستان ایجرود و فرمانداری شهرستان ماهنشان را در سوابق کاری خود دارد و در گذشته نیز یک دوره مسئول دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات استانداری زنجان بوده است.

همچنین طی حکمی از سوی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، بنا بر پیشنهاد استاندار و رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان زنجان، عبدالرضا شهبازی بعنوان دبیر این شورا در استان منصوب شد.

پیش از وی، تقی نصیری دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان زنجان بود که به افتخار بازنشستگی نایل آمد.

عبدالرضا شهبازی که پیش از این مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری زنجان بود، سوابقی همچون مشاور و مدیرکل حوزه استاندار و روابط‌ عمومی استانداری زنجان، بخشدار زنجانرود، معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری زنجان، سرپرست فرمانداری زنجان و فرمانداری ماه‌نشان را در کارنامه کاری خود دارد.