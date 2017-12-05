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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۸:۵۵

در موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی محقق شد:

انعقاد قرارداد پژوهشی یک میلیارد تومانی در حوزه صنایع غذایی

انعقاد قرارداد پژوهشی یک میلیارد تومانی در حوزه صنایع غذایی

رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی از انعقاد قرارداد پژوهشی با صنعت به میزان یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: حداقل میزان قراردادها ۳۰ میلیون تومان بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر قدیر رجب زاده امروز در نشست خبری با تاکید بر اینکه ۹۰ درصد طرح های پژوهشی این موسسه اجرایی می‌شود، گفت: ماموریت اصلی این موسسه، سلامت و امنیت غذایی است زیرا اگر این دو نباشد سلامت افراد به خطر می افتد.

وی با بیان اینکه ۹۰ درصد طرح های پژوهشی این موسسه با صنعت منعقد می‌شود، افزود: فعالیت های محققان در این موسسه با مشارکت صنایع انجام می‌شود و در نهایت به مرحله اجرایی می رسد.

رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با بیان اینکه در این موسسه موضوعات مختلفی همچون آلاینده های مواد غذایی، تشخیص غذای حلال و تراریخته، تقلب در محصولات غذایی مورد بررسی قرار می گیرد، افزود: این موسسه عضو کارگروه استانداردسازی غذای حلال است و آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو، سازمان استاندارد و سازمان محیط زیست است.

وی در خصوص زعفران و پروژه هایی که این زمینه انجام می گیرد، گفت: در حال حاضر ۹۰ درصد زعفران دنیا در ایران تولید می‌شود. این محصول یک محصول استراتژیک برای کشور و استان خراسان به شمار می رود.

به گفته رجب زاده ۵۰ طرح آموزشی در زمینه زعفران در این موسسه پژوهشی اجرایی شده و یا در حال اجرا است.

وی افزود: تشخیص مواد غذایی تراریخته جزء تاکیدات برنامه ششم توسعه است. از این رو درصدد هستیم که محصولات تراریخته  را شناسایی کنیم.

کد مطلب 4164312

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