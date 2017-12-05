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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۶:۴۲

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد:

مشارکت خیران در مدرسه سازی از شاخص‌های علمی استان یزد است

مشارکت خیران در مدرسه سازی از شاخص‌های علمی استان یزد است

یزد ـ مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد، مشارکت خیران در امر مدرسه سازی را از ویژگی های شاخص استان یزد برشمرد و گفت: این امر از شاخص‌های علمی استان به شمار می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شیرزاد ظهر امروز در آیین نامگذاری مرکز پیش دبستانی حضرت جواد الائمه(ع) ناحیه یک آموزش و پرورش یزد با بیان این‌که جلوه‌های زیبای دانش‌آموزان نتیجه تلاش شبانه‌روزی معلمان است، اظهار داشت: شغل معلمی به دلیل اهمیت و جایگاهی که در تعلیم و تربیت دارد به شغل انبیا تشبیه شده است.

وی افزود: جامعه باید باور کند که هیچ نهادی مثل آموزش و پرورش نخواهد بود و هیچکس به اندازه معلم نمی‌تواند به فرهنگ جامعه و کشور کمک کند.

مدیرکل آموزش و پرورش یزد با بیان این‌که هیچ کاری بهتر از مدرسه سازی نیست، گفت: شاد کردن دل کودکان در آموزه‌های دینی و علمی ارزش بسیاری دارد و خیرین مدرسه ساز با اقدام خداپسندانه خود نقش مهمی در تحقق این مهم ایفا می‌کند.

شیرزاد با اشاره به اینکه فضاهای آموزشی استان یزد نیازمند بازسازی است، تصریح کرد: در حال حاضر ۳۵ درصد از فضاهای آموزشی استان یزد نیاز جدی به استانداردسازی دارند.

وی، خیرین مدرسه‌ساز را از دیگر ویژگی‌های شاخص استان یزد در بحث آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: تأمین فضای آموزشی مناسب از جمله مهمترین نیاز دانش آموزان برای کسب علوم مختلف است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد، ایجاد زیرساخت های مناسب برای افزایش دستاوردهای علمی را سرمایه گذاری برای توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی استان یزد دانست.

در این مراسم، مرکز پیش دبستانی خیرساز با نام حضرت جوادالائمه (ع) با حضور مسئولان استان یزد نامگذاری شد.

کد مطلب 4164316

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