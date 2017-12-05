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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۷:۲۴

کارشناس هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد:

سامانه بارشی ازپنجشنبه درکهگیلویه و بویراحمد/بارش برف در ارتفاعات

سامانه بارشی ازپنجشنبه درکهگیلویه و بویراحمد/بارش برف در ارتفاعات

یاسوج- کارشناس هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: یک سامانه بارشی از روز پنج شنبه به استان وارد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی بهره مند بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این سامانه با وزش باد، بارش باران و بارش برف در ارتفاعات همراه خواهد بود.

وی بیان داشت: بارش در استان طبق نقشه های هواشناسی از روز پنجشنبه آغاز خواهد شد و این سامانه به تدریج در اواخر روز جمعه از جو استان خارج می شود.

بهره مند تصریح کرد: با توجه به احتمال بارش برف در ارتفاعات و نقاط مواصلاتی استان، رانندگان تجهیزات ایمنی و زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

وی اظهار داشت: همچنین احتمال آبگرفتگی معابر نیز در برخی نقاط استان وجود دارد.

کد مطلب 4164317

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