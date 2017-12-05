۷۵۰ روستای کشور تاپایان سال جاری به اینترنت متصل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی براری ظهر سه شنبه در همایش سرمایه گذاری، تولید و اشتغال استان اظهار کرد: رونق اقتصادی یکی از مهم ترین اولویت های استان خراسان جنوبی است.

وی با بیان اینکه در سند آمایش خراسان جنوبی پنج مورد معادن، صنایع، صنایع دستی، گردشگری، اقتصاد مرز و انرژی های نو دیده شده است، افزود: مهم ترین دغدغه استانداران این است که بتوانند از ظرفیت استان خلق ثروت کنند.

وی با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین ظرفیت های استان نیروی انسانی توانمند است، گفت: اقتصاد Ict مبتنی بر همین نیروهای انسانی ماهر و توانمند است.

وی با بیان اینکه یک چهارم جمعیت شهر بیرجند دانشجو هستند که باید از این ظرفیت مهم استفاده کرد، عنوان کرد: ایجاد یک سبد درآمدی جدید به نام Ict باید ایجاد شود که خوشبختانه استان خراسان جنوبی در این زمینه ظرفیت خوبی دارد.

براری با اشاره به اینکه باید اقتصاد گردشگری را توسعه دهیم، بیان کرد: ظرفیت های گردشگری در استان خراسان جنوبی بسیار بالا و فرصت خوبی برای استفاده سرمایه گذاران نیز است.

وی با بیان اینکه در شش ماهه نخست سال جاری هشت هزار شغل در خراسان رضوی ایجاد شده است، گفت: هنوز برنامه ها و فعالیت های وزارتخانه در این استان ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد ما اقتصاد مبتنی بر خلاقیت فرد است، اظهار داشت: به دنبال این هستیم که خلاقیت ها را از افکار نیروهای انسانی ماهر استان اکتشاف و تولید فناوری کنیم.

معاون وزیر ارتباطات بیان کرد: امروزه اقتصاد به وسیله ایده و خلاقیت ایجاد می شود به گونه ای که هفت برند دنیا با خلاقیت صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر اقتصاد Ict در کشور ۴۰ هزار میلیارد تومان و تا پایان برنامه ششم توسعه ۱۲۰ هزارمیلیارد تومان است، افزود: انتظار داریم با توجه به اینکه استان خراسان جنوبی یک درصد جمعیت کشور را دارد بتواند حداقل یک درصد از اقتصاد Ict را نیز جذب کند.

وی با اشاره به اینکه باید تلاش کنیم سرمایه های کشور به تهدید تبدیل نشود، گفت: باید برای جذب سبد یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی برای استان از محل اقتصاد Ict تلاش کنیم.

وی با بیان اینکه تعداد سیم کارت ها در استان خراسان جنوبی از جمعیت استان بیشتر است، عنوان کرد: مهم ترین سرمایه برای جذب اقتصاد Ict نیروی انسانی است.

وی با اشاره به اینکه محور دوم جذب اقتصاد Ict فراهم کردن زیر ساخت ها است، بیان کرد: طی چهار سال گذشته سرمایه گذاری بسیار خوبی در کشور صورت گرفته است.

براری با بیان اینکه شبکه انتقال پهنای باند استان از ۲۰ گیگ به ۹۰ گیگ افزایش یافته است، اظهار داشت: قول می دهیم تا پایان سال جاری و نیمه اول سال آینده اینترنت نسل سوم را در تمامی شهرستان های استان داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه برنامه داریم که تا پایان سال جاری ۲۰ شهر کشور را از اینترنت نسل چهارم بهره مند کنیم، افزود: در حال حاضر ۵۲۴ روستا در سطح کشور از اینترنت بهره مند هستند.

وی با بیان اینکه شرکت های ما آمادگی دارند اقتصاد و اشتغال روستاها را ارتقاء دهند، گفت: بهره مندی ۷۵۰ روستا از اینترنت را تا پایان سال جاری در برنامه داریم.

وی با اشاره به اینکه تلاش خواهیم کرد امسال مشکل پوشش موبایل در جاده را کاهش دهیم، گفت: امروز به طور نمادین ۱۰ شرکت و سرمایه گذار تفاهم نامه همکاری را در استان امضا خواهند کرد.

معاون حقوقی وزیر ارتباطات با بیان اینکه سرمایه گذاران داخلی بهتر می توانند در این زمینه سرمایه گذاری کنند، عنوان کرد: Ict یکی از مهم ترین محورهای توسعه در کشور است.

وی با اشاره به اینکه امروزه اقتصاد بانکداری با استفاده از Ict رشد پیدا کرده است، گفت: کاهش هزینه های مردم از اولویت های بسیار مهم دولت است.

وی با بیان اینکه گردشگری یکی از مزیت های بسیار مهم استان خراسان جنوبی است، افزود: کشور ایران جزء ۱۰ کشور اول در حوزه گردشگری است لذا ظرفیت های بسیار خوبی در این زمینه در کشور وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه پکیج های گردشری در استان های کشور توزیع و طراحی شده است، عنوان کرد: اگر بتوانیم ۱۰ درصد زواری که از استان خراسان جنوبی عبور می کنند را در استان متوقف کنیم قطعا اقتصاد کشور رشد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه توریسم سلامت را می توانیم با استفاده از تلفن همراه گسترش دهیم، گفت: در صنایع دستی باید بازار فروش را افزایش دهیم.

براری با اشاره به اینکه تلاش خواهیم کرد مراکزی جهت کسب و کار در دانشگاه ها ایجاد کنیم، بیان کرد: دانشگاه های ما امروز مرکز ثقل کسب ثروت هستند چراکه اقتصاد در خلاقیت است.