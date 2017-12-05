۱۳۳ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی در قزوین پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بابایی در چهاردهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال که روز سه شنبه در استانداری برگزار شد اظهارداشت: در جلسات گذشته ۹ مصوبه داشتیم که یک مورد اجرا شده و هشت مورد در حال اجراست.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بیان کرد: .در رسته های شغلی تعریف شده در استان ۸۷۷۷ مورد تعهد داریم و در مجموع باید ۲۰ هزار شغل در استان محقق شود که تاکنون ۶۸ درصد آن عملیاتی شده است.

بابایی اظهارداشت: سهم کشاورزی ۴۵ درصد، صنایع کوچک ۱۰ درصد، خدمات ۱۵ درصد، گردشگری ۱۰ درصد، صنایع دستی ۱۰ درصد و سرمایه گذاری در روستاها ۱۰ درصد پیش بینی شده است.

۱۳۳ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی در روستاها

وی افزود: از مجموع اعتبارات ۱.۵ میلیون دلاری کشوری سهم تسهیلات اشتغال روستایی قزوین ۱۳۳ میلیارد تومان و اشتغال فراگیر ۲۶۹ میلیارد تومان و برای توسعه فضای کسب و کاردر مجموع ۴۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

بابایی گفت: امیدواریم با ابلاغ اعتبارات اشتغالزایی بتوانیم تا پایان سال تعهد خود را شامل ۲۰ هزار شغل محقق کنیم.