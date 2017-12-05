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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۶:۵۱

رییس اداره تبلیغات اسلامی پردیس:

هیات رییسه شورای هیئات مذهبی پردیس انتخاب شد

هیات رییسه شورای هیئات مذهبی پردیس انتخاب شد

پردیس- رییس اداره تبلیغات اسلامی پردیس از انتخاب هیات رییسه شورای هیئات مذهبی پردیس خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین سید حسین حسینی تبار، در خصوص انتخابات هیئات مذهبی پردیس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با حضور رییس تشکل های دینی استان امروز سه شنبه ۱۴ آذر ماه انتخابات هیات رییسه شورای هیئات مذهبی پردیس در محل اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان برگزار شد و در این راستا کلیه اعضا در این انتخابات شرکت کردند.

حسینی تبار افزود: «روشن ضمیر» با کسب اکثریت آرا به عنوان اولین رییس شورای هیئات مذهبی شهرستان انتخاب شد.

وی در ادامه گفت: طی این انتخابات «علی مردانی» نیز به عنوان نایب رییس شورای هیئات مذهبی شهرستان و «علی اصغر ثابتی»به عنوان دبیر شورای هیئات مذهبی پردیس انتخاب شد.

رییس اداره تبلیغات اسلامی پردیس اظهار داشت: امیدواریم طی این فرآیندی که انجام گرفت و اعضایی که انتخاب شدند با یکدیگر و کلیه هیئات همکاری صمیمانه ای داشته باشند و بتوانند به هیئات نظم و سامان بدهند.

وی در پایان بیان داشت: یکی از اولویت های شوراهای مذهبی سامان دادن و نظارت بر عملکرد هیئات می باشد، همچنین صدور مجوز های لازم برای هیات ها، شرکت در جلسه هایی که در سطح استان و شهرستان برگزار می شود و ایجاد اعتباراتی برای هیات ها مثل بیمه در طول برگزاری مراسمات مذهبی برای هیئات می باشد.

کد مطلب 4164327

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