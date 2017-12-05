هیات رییسه شورای هیئات مذهبی پردیس انتخاب شد

حجت الاسلام والمسلمین سید حسین حسینی تبار، در خصوص انتخابات هیئات مذهبی پردیس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با حضور رییس تشکل های دینی استان امروز سه شنبه ۱۴ آذر ماه انتخابات هیات رییسه شورای هیئات مذهبی پردیس در محل اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان برگزار شد و در این راستا کلیه اعضا در این انتخابات شرکت کردند.

حسینی تبار افزود: «روشن ضمیر» با کسب اکثریت آرا به عنوان اولین رییس شورای هیئات مذهبی شهرستان انتخاب شد.

وی در ادامه گفت: طی این انتخابات «علی مردانی» نیز به عنوان نایب رییس شورای هیئات مذهبی شهرستان و «علی اصغر ثابتی»به عنوان دبیر شورای هیئات مذهبی پردیس انتخاب شد.

رییس اداره تبلیغات اسلامی پردیس اظهار داشت: امیدواریم طی این فرآیندی که انجام گرفت و اعضایی که انتخاب شدند با یکدیگر و کلیه هیئات همکاری صمیمانه ای داشته باشند و بتوانند به هیئات نظم و سامان بدهند.

وی در پایان بیان داشت: یکی از اولویت های شوراهای مذهبی سامان دادن و نظارت بر عملکرد هیئات می باشد، همچنین صدور مجوز های لازم برای هیات ها، شرکت در جلسه هایی که در سطح استان و شهرستان برگزار می شود و ایجاد اعتباراتی برای هیات ها مثل بیمه در طول برگزاری مراسمات مذهبی برای هیئات می باشد.