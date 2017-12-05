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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۷:۰۹

الوفاق:

آیت الله قاسم نیازمند معالجه دقیق است

آیت الله قاسم نیازمند معالجه دقیق است

الوفاق بحرین با صدور بیانیه ای اعلام کرد که آزمایشهای پزشکی اولیه انجام شده در خصوص آیت الله عیسی قاسم بیانگر نیاز وی به انجام بیش از یک عمل جراحی و پیگیری و معالجه دقیق است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه ها بحرینی، جمعیت ملی اسلامی الوفاق بحرین با صدور بیانیه ای در خصوص وضعیت سلامت آیت الله عیسی قاسم اعلام کرد: آزمایشهای پزشکی اولیه انجام شده در خصوص آیت الله عیسی قاسم بیانگر نیاز به انجام بیش از یک عمل جراحی و پیگیری و معالجه دقیق بیماریهایی ست که ایشان از آن رنج می برد.

الوفاق تاکید کرد: ممانعت از حضور اطبا برای درمان ایشان بمدت ۱۸ ماه -از ۲۰ ژوئن ۲۰۱۶ تا ۲۶ نوامبر ۲۰۱۷- سهم مهمی در غیاب رسیدگی پزشکی و عدم برخورداری شیخ از درمان لازم برای بیماریهای متعدد مبتلا به داشته است.  شیخ همچنین در مدت اخیر از بیماریهای جدیدی رنج میبرده است که بعلت محاصره امنیتی و اقامت اجباری ایشان از درمان لازم برای آنها برخوردار نگشته اند.

الوفاق تاکید کرده است: عمل جراحی مورد نیاز شیخ نیازمند تشخیص دقیق و مورد اعتماد بوده و این عمل (ها) تنها به تشخیص پزشکان و در مکانی که خانواده ایشان انتخاب نمایند باید انجام شود. بخصوص که یکی از این بیماری ها فتق است که نیازمند تشخیص و رسیدگی پزشکی تخصصی و امور مرتبط و پیچیدگی های دیگر است.

الوفاق همچنین ذکر کرده است با توجه به شکستگی استخوان نشیمنگاه شیخ که در حدود دو سال پیش رخ داده و در نتیجه محاصره امنیتی و اقامت اجباری ای که از یک سال و نیم پیش آغاز شده و همچنان مستمر است این شکستگی با عدم رسیدگی و مراقب پزشکی لازم در این مدت مواجه شده است، ایشان امروز سه شنبه ۵ دسامبر مورد آزمایش قدرت قدم برداشتن و راه رفتن قرار گرفته اند.

الوفاق بر ضرورت برخورداری حضرت آیت الله عیسی قاسم از رسیدگی پزشکی و شرایط تخصصی لازم و کافی برای معالجه تاکید کرد.

الوفاق تصریح کرد باید اقدامات و ارتباط دیپلماتیک که سعی بر گمراه کردن افکار عمومی برضد حضرت آیت الله عیسی قاسم در سطح منطقه و در سطح بین المللی دارند متوقف گشته و همچنین کمپینهای تحریفی و تحریک کننده در خصوص وضعیت ایشان و برضد ایشان در روزنامه های رسمی و شبکه های ارتباط اجتماعی متوقف گردند.

الوفاق در پایان گفت قضیه آیت الله عیسی قاسم قضیه ای انسانی و حقوقی ست که نظام اجازه بهره برداری سیاسی از آن را ندارد.

کد مطلب 4164332

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