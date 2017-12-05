دانشجویان به مسائل دانش بنیان توجه ویژه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید علیرضا عبادی ظهر امروز در دیدار نمایندگان تشکل‌های دانشجویی خراسان جنوبی اظهار داشت: امروز اندیشه‌های دانشجویان در مسائل مختلف بسیار حائز اهمیت است که باید به این اندیشه‌ها بها داده شده و حیف است که به آنها بی‌توجهی شود.

وی با بیان اینکه اگر انسان کمبود علم پیدا کند نوعی مرگ به سراغش می‌آید، گفت: کمبود علم مرگ متناسب با خود را برای فرد به ارمغان می‌آورد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: مفهوم دانشجو در مباحث انسانی دارای جایگاهی است و علم نیز از جهت حس کنجکاوی و احساس این نیاز، برای هر انسانی جایگاه خاص خود را دارد.

عبادی افزود: در دنیایی که مکتب عدل و ظلم این گونه مقابل هم ایستاده اند، علم هم جبهه ایست که پیروزی و شکست را رقم می‌زند.

وی افزود: از آنجا که کسب علم فریضه ای مهم بین مسلمانان محسوب می‌شود یک دانشجوی مسلمان نباید از آن عقب بماند و کسب دانش نوعی نیاز است که از بدو تولد با انسان است و اگر کسی به دنبال آن نباشد به بن بست می‌خورد.

امام جمعه بیرجند گفت: علم از نظر احساس در انسان حس ویژه‌ای است و همه انسان‌ها این حس بالقوه را دارند لذا این مهم ابزاری جهت رسیدن به اهداف دیگر نیست.

وی با اشاره به اینکه مفهوم دانشجو به صورت عامه در وجود انسان تعبیه شده است، بیان داشت: در شمارش احساس‌های انسانی حس کنجکاوی بسیار پر رنگ تر است.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلام مبنی بر اینکه کارهایتان را دانش‌بنیان انجام دهید، افزود: در دنیای کنونی همه امور به رقابت کشیده شده است و برد با جامعه‌ای است که از نظر علمی قوی باشد.