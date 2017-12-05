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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۷:۰۴

مدیر کل محیط‌ زیست سیستان و بلوچستان:

بیش از ۳۰۰ تله زنده‌گیری پرنده در منطقه بلوچستان جمع‌آوری شد

بیش از ۳۰۰ تله زنده‌گیری پرنده در منطقه بلوچستان جمع‌آوری شد

زاهدان - مدیرکل حفاظت محیط‌زیست سیستان و بلوچستان گفت: نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ایرانشهر بیش از ۳۰۰ تله زنده‌گیری پرنده را جمع‌آوری کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان، نیره پورملائی اظهار داشت: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ایرانشهر در گشت و کنترل‌های خود در مناطق و پس از بیتوته‌های طولانی و بازدیدهای میدانی از همه دشت‌ها و زیستگاه‌ها، موفق به کشف منطقه‌های تله‌گذاری در یکی از زیستگاه‌ های حوزه این شهرستان شدند.

وی افزود: تله‌های زنده‌گیری کشف شده جهت زنده‌گیری و شکار پرندگان منطقه به ویژه «هوبره» بود که پس از جمع آوری و پاکسازی منطقه، تعداد تله‌های جمع‌آوری شده به بیش از ۳۰۰ تله رسید.

مدیر کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: اینگونه تله‌ها سبب کاهش آمار پرندگان منطقه و حتی تلفات از سایر گونه‌های حیات وحش اعم از پرنده و پستاندار می‌شود.

پورملائی ادامه داد: محیط‌بانان یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ایرانشهر این تله‌ها را در حوزه‌های مختلفی از قبیل دلگان، بزمان و شهرستان ایرانشهر کشف و منهدم کردند و جهت حفظ و مراقبت منطقه به صورت اکیپ‌های شبانه‌روزی در حال گشت و کنترل هستند.

کد مطلب 4164337

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