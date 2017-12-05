به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان، نیره پورملائی اظهار داشت: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ایرانشهر در گشت و کنترل‌های خود در مناطق و پس از بیتوته‌های طولانی و بازدیدهای میدانی از همه دشت‌ها و زیستگاه‌ها، موفق به کشف منطقه‌های تله‌گذاری در یکی از زیستگاه‌ های حوزه این شهرستان شدند.

وی افزود: تله‌های زنده‌گیری کشف شده جهت زنده‌گیری و شکار پرندگان منطقه به ویژه «هوبره» بود که پس از جمع آوری و پاکسازی منطقه، تعداد تله‌های جمع‌آوری شده به بیش از ۳۰۰ تله رسید.

مدیر کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: اینگونه تله‌ها سبب کاهش آمار پرندگان منطقه و حتی تلفات از سایر گونه‌های حیات وحش اعم از پرنده و پستاندار می‌شود.

پورملائی ادامه داد: محیط‌بانان یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ایرانشهر این تله‌ها را در حوزه‌های مختلفی از قبیل دلگان، بزمان و شهرستان ایرانشهر کشف و منهدم کردند و جهت حفظ و مراقبت منطقه به صورت اکیپ‌های شبانه‌روزی در حال گشت و کنترل هستند.