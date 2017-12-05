۲۲۴ ردیف بودجه ای در مجلس حذف می شود/ ضرورت پیگیری جذب اعتبارات

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی شاهرودی عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری شاهرود به میزبانی فرمانداری ویژه این شهرستان با بیان اینکه ردیف های بودجه ای امسال به شدت کاهش پیدا می کند و دو سوم ردیف ها حدود ۲۲۴ ردیف بودجه ای حذف می شود، ابراز داشت: امسال ردیف های بودجه ای از ۳۳۷ ردیف به ۱۱۳ردیف تقلیل پیدا می کند به عنوان مثال اگر برای سد مجن، سد کالپوش، آب قطری یک ردیف بودجه تعریف می شد امروز تنها در حوزه ردیف آب شرب شهری یا روستایی، ذیل ردیف اصلی وزارت نیرو قرار می گیرد.

وی افزود: از سوی دیگر قطعاً ۱۰۰درصد بودجه تخصیص پیدا نمی کند و کسانی موفق تر خواهند بود که سریعتر ردیف ها را شناسایی و بتوانند اعتبارات را برای حوزه خودشان اخذ کنند که این امر نیازمند پیگیری جدّی مسئولان دارد.

افزایش ۳۰۰ هزار تومانی یارانه در دستور کار قرار دارد

عضو خانه ملت با بیان اینکه تبدیل سازمان هدفمندی یارانه ها به صندوق رفاه اجتماعی در دستور کار قرار دارد، ابراز داشت: این طرح باید خیلی قبل تر انجام می شد اما به دلیل تبعات اجتماعی که در نزدیکی های انتخابات داشت، دولت زیر بار انجام آن نرفت لذا باید گفت آنچه قانون حکم می کند، باید اجرایی شود.

حسینی شاهرودی ادامه داد: ۴۷ هزار میلیارد تومان حدود دو برابر بودجه، یارانه به مردم پرداخت شده که باید طبق قانون هدفمندی یارانه ها توزیع عادلانه صورت گیرد که در این راه دولت اراده کرده تا سازمان هدفمندی یارانه را به صندوق رفاه اجتماعی تبدیل کند.

وی با بیان اینکه امیدواریم شعار رئیس جمهور در حذف فقر مطلق با اجرای طرح جدید کلید بخورد، افزود: علیرغم افزایش سه برابری رقم یارانه در برنامه بودجه ولی این رقم باز هم نمی تواند جوابگوی مخارج زندگی افراد تحت تکفل سازمان ها و نهادها باشد لذا افزایش آن به ۳۰۰هزار تومان در دستور کار قرار دارد و از سوی دیگر این رقم باید سال به سال افزایش پیدا کند و به عدد قابل قبولی برسد تا بقیه منابع هدفمندی یارانه بتواند به تولید، اشتغال و حمایت از صادرات بر گردد.

۶۰۰هزار میلیارد تومان برای تکمیل طرح های عمرانی نیاز است

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس با بیان اینکه اگر صندوق بازنشستگی سامان دهی نشود تبدیل به بحران خواهد شد، ابراز داشت: البرز شرقی و مجموعه فولاد هفت هزار بازنشسته دارد که به صورت دائم برای دریافت حقوق و مستمری خود در نهادهای مختلف تجمع می کنند.

حسینی شاهرودی با بیان اینکه استفاده اهرمی از منابع بودجه و توان بخش غیر دولتی و خصوصی برای اجرای طرح های عمرانی در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: ۲۲ هزار طرح در کشور شناسایی شده که نزدیک به ۶۰۰هزار میلیارد تومان برای تکمیل آن نیاز است.

وی افزود: طرح های نیمه تمام تابع قانون برنامه ششم مجلس است که در قالب مشارکت به صورت یک درصد پروژه، ۲۰ درصد دولت از اعتبار تملک، ۲۰ درصد صندوق توسعه و ۲۰ درصد شراکت کننده پرداخت می کنند تا بتوانیم در زمان کوتاهی پروژه های نیمه تمام که قابلیت مشارکت بخش خصوصی را دارند، تکمیل کنیم.

تصویب ۱۲ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه برای کمک به روستاها

عضو خانه ملت با بیان اینکه حمایت از صادرات غیرنفتی و تولید و اشتغال رویکرد دولت است، ابراز داشت: افزایش انضباط مالی و شفاف سازی در نظام بودجه ریزی دنبال می شود که طبق آن، سایت ها و سامانه ها در دستگاه های مختلف به هم متصل و لینک خواهد شد که این امر اقدام خوبی در تحقق دولت الکترونیک است.

حسینی شاهرودی با بیان اینکه از تسهیلات صندوق توسعه ملی، ۱۲ هزار میلیارد تومان برای کمک به اشتغال روستاها تصویب شد، ابراز داشت: در حوزه روستایی هنوز اطلاع رسانی درستی برای این وام ها صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه ۱۸ دستگاه دولتی درگیر اشتغال می توانند روستاها را به تولید مجاب کنند، افزود: کار دولت سیاست گذاری است و برای تکمیل فرایند زنجیره تولید نیازمند فرهنگ سازی در روستاها هستیم و از سوی دیگر اعتبارات را باید به سمت خدمات بازرگانی و شناسایی مجتمع های نیمه فعال سوق دهیم.

روان سازی اجرای پروژه ها جزو وظایف ذاتی مسئولان

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس ضمن بیان اینکه با همت و تلاش مجلس در کمیسیون تلفیق اعتبارات استانی تا میزان قابل توجه سه برابر افزایش یافت، ابراز داشت: مقداری از این بودجه به حوزه آموزش و پرورش تعلق گرفت و باعث شد افزایش ۱۰۰ برابری بودجه در شهرستان ها رقم بخورد اما به دلایل نقدینگی، اوراق، خزانه و ... همه این رقم تخصیص پیدا نمی کند.

حسینی شاهرودی در ادامه تصریح کرد: در شورای مدیریت برنامه ریزی شاهرود باید پیگیری و سهم خواهی صورت گیرد و سهم مساوی را با دیگر شهرستان ها داشته باشیم از سوی دیگر نباید مانع ایجاد کنیم بلکه باید روان سازی اجرای پروژه ها جزو وظایف اصلی و ذاتی هر دستگاه مسئول قرار گیرد.