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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۸:۴۷

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان رضوی:

۲۳هزار فارغ التحصیل فنی وحرفه ای خراسان رضوی وارد بازارکار شدند

۲۳هزار فارغ التحصیل فنی وحرفه ای خراسان رضوی وارد بازارکار شدند

گناباد- رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان رضوی گفت: ۲۳ هزار فارغ التحصیل فنی و حرفه ای با برنامه ریزی های صورت گرفته وارد بازار کار شدند.

به  گزارش خبرنگار مهر، محسن حداد سبزوار عصر سه شنبه در مراسم افتتاح ساختمان دانشکده فنی و حرفه ای گناباد اظهار کرد: مهارت آموزی و توجه به رشته های فنی و حرفه ای در کشور می تواند ایجاد زمینه اشتغال برای جوانان باشد. 

وی افزود: براساس آمار به دست آمده بیش از ۷۰ درصد فارغ التحصیلان دانشگاه فنی و حرفه ای وارد بازار کار می شوند که سرمایه گذاری در حوزه فنی و حرفه ای می تواند برای جوانان جویای کار و کاهش فارغ التحصیلان بیکار در کشور را کاهش دهد. 

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان رضوی با اشاره به تعداد فارغ اتحصیلان مقاطع مختلف این دانشگاه ابراز کرد: ۹۰ هزار دانش آموخته مقطع دکتری این دانشگاه در یک سال گذشته ۲۳ هزار نفر صاحب شغل شده اند. 

وی نقش خیرین را در پیشبرد اهداف فنی و حرفه ای در کشور مهم دانست و افزود: دانشگاه فنی و حرفه ای با مشکلات اعتباری روبه رو است به صورتی که تمام طرح هایی که خیرین برعهده داشته اند سهم خود را انجام داده ولی دانشگاه تنها توانسته نیمی از تعهد خود را انجام دهد. 

شایان ذکر ایت ساختمان دانشکده فنی و حرفه ای گناباد با اعتبار ۶۰۰ میلیون تومانی در زمینی به مساحت هزار مترمربع با مشارکت خیرین احداث شده است.

کد مطلب 4164350

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