نوسازی پایگاههای امدادی و تجهیزات در استان قزوین ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، آصفی در کارگروه امداد و نجات و آموزش همگانی استان که روز سه شنبه در سالن مدیریت بحران قزوین برگزار شد اظهارداشت:

اگر بخواهیم در هنگام بروز حوادث آمادگی کامل داشته و از آسیب ها کم کنیم ابتدا باید وضعیت خودمان را اصلاح کنیم.

وی اضافه کرد: در شرایطی که برخی پایگاههای امدادی ما قدیمی و فرسوده و اسیب پذیر است اگر حادثه ای مانند زلزله رخ دهد ابتدا کسی باید به ما کمک کند تا از زیر آوار خارج شویم.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قزوین یادآورشد: ابتدا باید پایگاههای امدادی خود را به روز کرده و تجهیزات مناسب را برای کمک رسانی داشته باشیم و سپس نحوه استفاده از تجهیزات را آموزش دهیم.

اصفی گفت:برگزاری مانور و رزمایشه های مختلف فرصت بسیار خوبی است تا مدیران خود را در شرایط بحران امتحان کنند و کمبودها و نیازها نیز شناسایی شده و اقدامات به روز شود.

وی اضافه کرد:درمناطق زلزله زده کرمانشاه حجم کمک های مردمی بسیار گسترده بود اما در مدیریت آن منطقه مشکل داشتیم و این تجربه باید برای ما درس خوبی باشد تا این نقص را جبران کنیم.

آصفی بیان کرد: بدون تعارف باید گفت استان قزوین به دلیل تجاربی که دارد و برگزاری مانورهای متعدد بسیار خوب عمل کرد و تجربه مدیران امداد ما توانست در منطقه کمک خوبی باشد.

در ادامه حکمت هاشمی معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان قزوین گفت: تعامل مناسب و ارتباط موثر از مهمترین عوامل موفقیت در زمان بروز حوادث غرمترقبه است.

هاشمی بیان کرد: مدیریت حوادث بسیار سخت و پیچیده و فنی است و اگر تجربه لازم نباشد گاهی نم یتوانیم به نتیجه خوبی بسریم.

وی اضافه کرد: در زلزله اخیر امکانات بخوبی بسیج شد اما این که دو روز طول بکشد تجهیزات مورد نیاز مردم آسیب دیده به منطقه ارسال شود منطقی نیست و یک ضعف تلقی می شود.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان یادآورشد: خوشبختانه استان قزوین بسیار قوی و موثر پای کار بود و تجارب خود را در اختیار مدیران استان کرمانشاه قرار داد.