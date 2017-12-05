اهدای مدالم به زلزله زدگان غرب کشور انجام وظیفه بود

جلیل ایمری در گفتگو با خبرنگار مهر پس از اهدای مدال طلای والیبال نشسته پارالمپیک پکن به زلزله زدگان غرب کشور، اظهار کرد: تمام ایرانیان از جمله مردم و مسئولان در حال کمک به هموطنان زلزله زده غرب کشور هستند، زیرا شدت زلزله بسیار بالا بود و موجب آسیب دیدگی شدید بسیاری از روستاهای آن منطقه شد.

وی افزود: من هم وظیفه خودم دانستم تا از طرف جامعه معلولان و ورزشکاران مدال طلایی که در مسابقات والیبال نشسته پارالمپیک پکن در سال ۲۰۰۸ کسب کرده بودیم را به زلزله زدگان غرب کشور تقدیم کنم.

وی تصریح کرد: این مدال را در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دادم تا هر مبلغی که از فروش آن به دست آمد برای زلزله زدگان غرب کشور هزینه شود.

توقعی از مسئولان ندارم

کاپیتان گلستانی سابق تیم ملی والیبال نشسته در پاسخ به این سوال که چرا هیچ مسئول ورزشی در آئین اهدای مدال شما به زلزله زدگان غرب کشور حضور نداشت، گفت: من از هماهنگی‌ها اطلاعی نداشتم و فقط در این مراسم دعوت بودم، اما چندین مسئول کشوری، چند نماینده مجلس و معاون استاندار در این مراسم حضور داشتند.

ایمری ادامه داد: من بابت انجام این کار که آن را وظیفه خود می‌دانم هیچ توقعی از مسئولان ندارم زیرا به خاطر دل خود و هموطنان زلزله زده‌ام این کار را انجام دادم و مدالم را تقدیم نکردم تا مسئولی برای من کاری انجام دهد.

وی یادآور شد: امیدوارم مبلغ خوبی از فروش این مدال به دست بیاید، من پنج مدال پارالمپیک دارم و هیچ کسی برای اهدای مدال به من نگفته بود، اگر لازم باشد تمام مدال‌هایم را تقدیم به هموطنانم می‌کنم.

وی خاطرنشان کرد: چنین اقدام‌هایی جای دوری نمی‌رود زیرا همین که هموطن ما شب را در جای گرمی بخوابد یک دنیا ارزش دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل ایمری کاپیتان گلستانی سابق تیم ملی والیبال نشسته در همایش وحدت اقوام، معلولان و بهزیستی که با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور در گرگان برگزار شد، مدال طلای پارالمپیک ۲۰۰۸ پکن خود را به زلزله زدگان غرب کشور تقدیم کرد.