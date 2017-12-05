۸ هزار میلیارد تومان گردش مالی دلیل عدم اجرای قانون حذف کنکور

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد رهبر در حاشیه مراسم روز دانشجو در دانشگاه آزاد واحد تهران غرب در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت جدایی آزمون های دانشگاه آزاد از آزمون سراسری گفت: این موضوع را باید از وزارت علوم و سازمان سنجش بپرسید.

وی افزود: این موضوع مانند فردی است که به خواستگاری رفته و می گوید ۵۰ درصد آن حل شده است.

رهبر اظهار داشت: قانون حذف کنکور مسکوت باقی مانده بود و به پیشنهاد من، رئیس جمهور دستور داد تا کمیته ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عملیاتی سازی و اجرای این قانون ایجاد شود.

رئیس دانشگاه آزاد تاکید کرد: تنها انحلال سازمان سنجش مطرح نیست بلکه تغییر ساختار مطرح است.

وی عنوان کرد: در دنیا نیز به جای اینکه به دانش آموزان استرس وارد کنند چند آزمون مختلف برگزار می کنند و بالاترین نمره را ملاک پذیرش قرار می دهند.

رهبر اظهار داشت: یکی از پیشنهادهای دانشگاه آزاد این است که به جای اینکه به دانش آموزان استرس وارد کنند در سال چند آزمون برگزار شود و بالاترین نمره ملاک پذیرش قرار گیرد.

رئیس دانشگاه آزاد با بیان اینکه چرا قانون حذف کنکور تاکنون اتفاق نیافتاده است، ادامه داد: این موضوع به ۸ هزار میلیارد گردش مالی از کنکور بر می گردد که بسیاری از آن در کلاس های کنکور نهفته است.

وی گفت: این ۸ هزار میلیارد تومان گردش مالی است که نمی گذارد قانون حذف کنکور اجرایی شود.

رهبر عنوان کرد: بنابراین منفعت مالی نمی گذارد نظام آموزش عالی کشور مانند دنیا عمل کند. یک چرخ اختراع شده و ما نیز باید از آن استفاده کنیم.

فراهم شدن فضای باز فعالیت برای تشکل های دانشگاه آزاد

رئیس دانشگاه آزاد گفت: دانشگاه آزاد فضای باز را برای تشکل های دانشجویی فراهم کرده است.

رهبر افزود: جلسه امروز که مربوط به بزرگداشت روز دانشجو بود در تاریخ این دانشگاه بی سابقه بود چرا که همه افراد و تشکل ها توانستند در آن صحبت کنند.

وی گفت: روز ۱۶ آذر روز مبارزه با استکبار ستیزی است. بنابراین تشکلهای دانشجویی باید به این موضوع توجه کنند چرا که دشمن قصد دارد تشکل ها را از این موضوع دور کند.

رهبر تاکید کرد: من کسی بودم که در دانشگاه تهران حرف های دانشجویان را در برنامه ریزی های دانشجویی مورد استفاده قرار دادم.

وی اظهار داشت: تشکل های دانشجویی باید در خصوص مسائل موجود کشور بحث کنند. بنابراین ما برنامه داریم مکانیزمی ایجاد کنیم تا دانشجویان و تشکل های دانشجویی بتوانند پیشنهادات و حرف های خود را به ما اعلام کنند.

پیگیری رئیس دانشگاه آزاد در خصوص تحصیل علیرضا کریمی

رئیس دانشگاه آزاد گفت: موضوع مربوط به ادامه تحصیل علیرضا کریمی برای امروز و دیروز نیست بلکه یک سابقه طولانی دارد.

وی افزود: تاکنون درخواستی از سوی وی دریافت نکرده ایم.

رهبر تاکید کرد: علیرضا کریمی کشتی گیر کشور از افتخارات ملی است و ما وظیفه داریم به این افراد خدمت کنیم.

رئیس دانشگاه آزاد گفت: اگر وی به ما مراجعه کند و مشکلش را مطرح کند تا جایی که قانون اجازه می دهد برای رفع مشکل وی همکاری می کنیم.

نظارت سیستماتیک دانشگاه آزاد در واحدها

وی ادامه داد: ما نظارت سیستماتیک بر تمامی واحدهای این دانشگاه داریم و به طور مرتبط از وضعیت واحدها مطلع می شویم.

رهبر افزود: برخی مشکلات یک شبه مرتفع نمی شوند اما ما پیگیر موضوع هستیم تا این مشکلات رفع شود.

رئیس دانشگاه آزاد گفت: شأن دانشجو در دانشگاه آزاد و دیگر دانشگاههای کشور باید حفظ شود.

وی با بیان اینکه در این دانشگاه زیرساخت های مناسبی برای دانشجویان ایجاد شده است، افزود: سرانه آموزشی برای هر دانشجو در دانشگاه آزاد ۱۲.۷ متر مربع است. این در حالی است که متوسط سرانه آموزشی در کل کشور کمتر از ۱۰ متر مربع و در برخی دانشگاهها کمتر از ۴ متر مربع است.

رهبر در خصوص واحد خارک دانشگاه آزاد نیز گفت: در این واحد تجهیزات مناسبی وجود دارد و فارغ التحصیلان این واحد در شرکت های معتبر کشتیرانی و دیگر صنایع مشغول به کار هستند.

رئیس دانشگاه آزاد افزود: دانشجویان این دانشگاه نیازمند سیمولاتور هستند که به محض تامین بودجه لازم، این دستگاه را نیز برای این واحد خریداری می کنیم.