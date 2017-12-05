مشکل ۳۰ ساله ثبت املاک مسکونی شهر کاکی برطرف می شود

سید کمال الدین شهریاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از نشست‌ها و پیگیری های متعدد خود با مجموعه وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن برای رفع مشکل صدور سند برای اراضی واگذار شده از سوی بنیاد مسکن و منابع طبیعی به مردم در شهر کاکی خبر داد.

نماینده مردم دشتی و تنگستان با اشاره به پیگیری‌های دو ماه اخیر و ارسال مدارک و مستندات واگذاری اراضی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اداره کل منابع طبیعی استان بوشهر به مردم شهر کاکی از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت: بیش از ۳۰ سال از واگذاری این اراضی به مردم محروم و شریف شهر کاکی می گذرد ولی تاکنون مردم نتوانسته اند سند مالکیت خود را دریافت کنند و این موضوع به چالشی برای توسعه شهری و عمرانی شهر کاکی مبدل شده است.

شهریاری در ادامه با بیان محرومیت‌های شهر کاکی افزود: به دلیل پرداخت یک بار قیمت این اراضی در زمان روستا بودن کاکی به بنیاد مسکن و منابع طبیعی نمی‌شود مجدداً از مردم وجهی را در قبال زمین‌های خریداری شده آنها در آن زمان به نام ما به التفاوت دریافت کرد و می بایست در اسرع وقت مردم سند مالکیت خود را بر اساس قرارداد های خرید دریافت کنند.

وی افزود: پس از ارائه موضوع و مشکل اراضی شهر کاکی در مهرماه سال جاری و برگزاری چندین نشست کارشناسی که با حضور بنده، معاون وزیر و مسئولین سازمان ملی زمین و مسکن، اداره کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و منابع طبیعی استان بوشهر برگزار شد، در اسرع وقت واگذاری اراضی به مردم شریف شهر کاکی در استان آغاز می شود.

عضو کمیسیون عمران تصریح کرد: در سیر کارشناسی‌ها و بررسی‌های میدانی، بر حفظ حقوق مردم محروم منطقه با توجه به قرارداد ها و پرداخت های قبلی به بنیاد مسکن و منابع طبیعی تاکید شد و مسئولین باید تلاش کنند تا حقی از مردم پایمال نشود.

شهریاری باتشکر از عظیمیان معاون وزیر، مسئولین راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و منابع طبیعی در استان و شهرستان و همچنین امام جمعه و اعضای شورای اسلامی شهر کاکی در پیکیری و همدلی در حل این موضوع، تاکید کرد: قطعا این حرکت گامی مهم و حیاتی برای رفع مشکل چند دهه مردم شهر کاکی و زمینه سازی جهت توسعه شهری و پایدار شهر کاکی خواهد بود.