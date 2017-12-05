عربستان و امارات از نقش کویت راضی نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، علی الهیل تحلیلگر قطری اعلام کرد که نشست سران شورای همکاری خلیج فارس یکروزه خواهد بود.

استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی قطری به المیادین گفت: عربستان و امارات از نقش کویت و امیر آن راضی نیستند.

شایان ذکر است که در حالی تمیم بن حمد امیر قطر برای شرکت در نشست شورای همکاری خلیج فارس وارد کویت شده و ابراز امیدواری کرده است که این نشست نتایج مثبتی در زمینه ثبات امنیت منطقه خلیج فارس داشته باشد که سران کشورهای دیگر در این نشست شرکت نمی کنند.

بر اساس این گزارش؛ سی و هشتمین نشست سران شورای همکاری خلیج فارس در شرایطی برگزار می شود که کشورهای عربستان، امارات و بحرین و مصر به تحریم قطر از ۶ ماه قبل روی آورده اند؛ موضوعی که قطر بارها آنرا رد کرده است.