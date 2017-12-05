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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۸:۱۷

کره‌جنوبی و فرانسه برای همکاری در برابر کره‌شمالی توافق کردند

کره‌جنوبی و فرانسه برای همکاری در برابر کره‌شمالی توافق کردند

نمایندگان کره جنوبی و فرانسه در سئول توافق کردند که همکاری‌ های فیمابین را به منظور حل مسأله کره شمالی افزایش دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونهاپ، دیپلمات‌ های ارشد کره جنوبی و فرانسه امروز سه شنبه توافق کردند تا همکاری‌ های مشترک علیه برنامه موشکی و هسته ای کره شمالی را افزایش دهند.

این توافق در دیدار میان نمایندگان ارشد دو کشور در شبه جزیره کره و امور امنیتی به انجام رسیده است.

وزارت خارجه کره جنوبی با انتشار بیانیه ای در این خصوص اعلام کرد: آن ها همچنین توافق کردند برای حل بن‌ بست کنونی در مسأله کره شمالی از شیوه‌ های دیپلماتیک استفاده کنند.

این در حالیست که «جان بولتون» سفیر اسبق آمریکا در سازمان ملل متحد که به افکار تند و افراطی مشهور است دیروز با انتشار پیامی توئیتری اعلام کرده بود: چین و کره شمالی کاملاً آگاه باشند که دیگر با دولت باراک اوباما طرف نیستند. دولت ترامپ در صورت لزوم علیه کره شمالی دست به اقدام نظامی خواهد زد.

لازم به ذکر است، کره شمالی پیشتر نیز در توضیح آزمایش اخیر موشک قدرتمند بالستیک خود گفته بود این کار به دلیل تهدید از جانب آمریکا انجام شده است.

کد مطلب 4164380

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