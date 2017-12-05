ایران تا زمان لزوم در سوریه حضور خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، «علی لاریجانی» رئیس مجلس شورای اسلامی، که اخیرا به روسیه سفر کرده بود در مصاحبه ای با خبرگزاری تاس اظهار داشت که تهران تا زمانی که ضروری باشد همچنان به مبارزه علیه جنگجویان در دمشق کمک خواهد کرد چرا که جنگ علیه تروریسم در خاورمیانه هنوز تمام نشده است.

وی گفت: جنگ با تروریسم هنوز تمام نشده است. ما در زمان آغاز جنگ، وقتی عراق و سوریه از ما خواستند که این کار را انجام دهیم، به مبارزه پیوستیم و تا زمانی که لازم است، ما همچنان به آنها کمک خواهیم کرد. هنگامی که دیگر هیچکسی نیازی به کمک ما نداشته باشد، ما این کار را متوقف خواهیم کرد.

رئیس مجلس ادامه داد: ایران و روسیه در خط مقدم جنگ علیه تروریسم هستند، و این در حالی است که دیگران تنها در این مورد آن صحبت می کنند. برای مبارزه با تروریسم، ائتلاف های مختلف ایجاد شده اند، اما این ائتلاف ها تنها بر روی کاغذ بود، در حالی که هیچ چیز واقعا رخ نداد. برخی از کشورها گفتند که آنها با تروریسم مبارزه می کنند، اما در واقعیت، آنها هیچ کاری نکردند.

لاریجانی تصریح کرد: با این حال، ایران و روسیه اقدامات عملی را برای مبارزه با تروریسم انجام دادند و همه آن را دیدند و این اقدامات موفقیت آمیز بوده است. داعش در عراق و سوریه ضربه جدی ای خورد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: آیا مسئله تروریسم و فعالیت های داعش در منطقه بسته شده است؟ نه. باید اعتراف کنیم که هنوز در سوریه نیروهای تروریستی وجود دارند که در حال حرکت به کشورهای دیگر هستند.