جزئیات دستگیری موادفروش اشتهارد/جاسازی موادمخدر در گردو

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مصطفی جوکار اظهار کرد: بااطلاع مردم شهرستان به مرکز فوریت‌های پلیسی اشتهارد مبنی به اینکه فردی دریکی از مناطق این شهرستان اقدام به فروش مواد مخدر می‌کند، موضوع در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی اشتهارد در ادامه افزود: با کنترل نامحسوس نامبرده و احراز صحت خبر و با هماهنگی مقام قضایی، مأموران به محل فعالیت موادفروش مراجعه و در بازرسی اولیه موفق به کشف مواد نشدند.

وی بیان کرد: هنگام بازرسی یکی از مأموران متوجه می‌شود که وزن گردو طبیعی نیست.

فرمانده انتظامی اشتهارد تأکید کرد: پس از شکستن گردو، دست موادفروش رو شد و مواد مخدر صنعتی به‌طور ماهرانه‌ای در داخل گردوها بسته‌بندی‌شده بود آشکار شدند.

وی خاطرنشان کرد: موادفروش به همراه پرونده متشکله تحویل مراجع قضایی شدند.