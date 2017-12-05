به گزارش خبرنگار مهر، حمیده ماحوزی بعد از ظهر سه شنبه در کارگروه مشترک فرهنگی، اجتماعی، بانوان و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر، اظهار داشت: یکی از برنامه‌های اداره فرهنگ و ارشاد استان بوشهر اجرای پژوهش در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه در مناطق حاشیه‌نشینی بود.

وی افزود: همچنین شورای صیانت از خانواده تشکیل شد و در زمینه ازدواج و مسائل منجر به طلاق در این شورا مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر با اشاره به اجرای طرح پژوهشی قانون‌گریزی در کودکان و نوجوانان، بیان کرد: این پژوهش در شورای فرهنگ عمومی کشور به عنوان پژوهش برتر انتخاب شد.

برگزاری ۴۳۰ اجرای صحنه‌ای موسیقی

ماحوزی بیان بیان اینکه برنامه‌های مختلف فرهنگی و عمومی در سطح استان برگزار شد است، تصریح کرد: این برنامه‌ها شامل برگزاری ۴۳۰ اجرای صحنه‌ای موسیقی بدون حاشیه و ۷۰۰ اجرای تئاتر در استان بوشهر اشاره کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه استان بوشهر در سال گذشته به عنوان پایتخت کتاب در کشور معرفی شد، خاطرنشان کرد: ۳۲ فعالیت در حوزه کتاب و کتابخوانی در استان برگزار شد و اکنون بوشهر دارای هزارو ۷۰۰ باشگاه کتابخوانی است.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بوشهر با اشاره به برگزاری نمایشگاه کتاب در بوشهر، بیان کرد: این نمایشگاه از ۲۳ الی ۲۸ آذر ماه سال جاری در شهر بوشهر و محل دائمی نمایشگاه ها برگزار خواهد شد.

تخفیف ۳۰ درصدی

وی گفت: تمامی کتاب‌های نمایشگاه با ۳۰ درصد تخفیف به علاقه مندان کتاب ارائه می شود که ۱۰ درصد تخفیف از سوی ناشر و ۲۰ درصد از تخفیف نیز برعهده ارشاد خواهد بود.

ماحوزی در خصوص اعطای بن کارت تخفیف به علاقه‌مندان به کتاب در استان بوشهر، بیان کرد: ۳۵۰ میلیون تومان سقف بن تخفیف کتاب است که به استان بوشهر داده شده است.

وی گفت: تهیه این بن‌کارت‌های تخفیف با شماره ملی و برای دانشجویان، دانش‌آموزان، طلاب، اعضای هیئت علمی، نویسندگان و اساتید است و افراد حقیقی نیز می‌توانند تا سقف ۵۰ هزار تومان این بن‌کارت‌ها را دریافت کنند.

برگزاری نقد کتاب

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر بیان کرد: برای جلوگیری از ازدحام در روزهای نمایشگاه قبل از آغاز نمایشگاه این بن‌کارت‌ها ارائه خواهد شد.

ماحوزی تصریح کرد: برنامه های جانبی مانند نقد و بررسی کتاب، رونمایی از کتاب، شب شعر رضوی، تقدیر از فعالین حوزه کتاب و روستاهای دوستدار کتاب، جشن امضاء، معرفی نویسندگان و غصه گویی در این دوره نمایگاه کتاب برگزار خواهد شد.